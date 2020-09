$!Miriam Germán responde a Carmen Alardo: “Siempre nos hemos caracterizado por actuar apegados a la legalidad”

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, respondió los cuestionamientos que hizo la procuradora de Corte, Carmen Alardo Peña. Germán manifestó que siempre se ha caracterizado por actuar apegada al principio de la legalidad y que en la designación de los procuradores adjuntos Wilson Camacho, Juan Medina y Pedro Amador Espinosa, no hizo excepción.

“Valoro su entusiasmo y me alegra que esté dispuesta a velar por el respeto a la institucionalidad y a la legalidad de las actuaciones de este órgano del sistema de justicia. Le insto a seguir vigilante, no obstante, nosotros nos hemos caracterizado por actuar siempre apegados al principio de la legalidad, y esta no ha sido la excepción”, puntualizó

EL mes pasado, Alardo Peña criticó la designan de los procuradores adjuntos Wilson Camacho, Juan Medina y Pedro Amador Espinosa, diciendo que en su caso se violentaron los estatutos del Ministerio Público, ya que a su entender ninguno de los designados cumple con los requisitos para ostentar la posición.

También solicitó a la procuradora general revocar los numerales quinto, sexto y séptimo, del auto No. 000111 de fecha, 25 de agosto del 2020, donde se designan a los magistrados Wilson Manuel Camacho, Juan Medina de los Santos y Pedro Amador Espinosa, por estos supuestamente incumplir con los requisitos normados en los artículos 31 y 111 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público y los artículos 20, 53 y 54 del Estatuto de carrera del Ministerio Público, detalla el documento.