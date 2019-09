$!“No vine aquí ni a vender contratos”, dice diputado citado como testigo por Ángel Rondón en caso Odebrecht

Cuando faltan apenas dos días para el inicio del juicio de fondo por el caso de corrupción de Odebrecht, varios de los diputados que han sido citados como testigos a descargo por el empresario Ángel Rondón han dicho que no tendrían temor en acudir a ofrecer sus declaraciones ante la Suprema Corte de Justicia y que esto sería “un privilegio”.

Uno de los citados ha sido el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Puerto Plata, Juan Carlos Quiñones, quien aseguró que aún no ha recibido la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia y emplazó a “cualquier” empresario que lo pudiera señalar como receptor de dádivas.

“Recuerdo que fui presidente de una comisión especial que tuvo que ver con la aprobación del contrato del Acueducto de Samaná. Eso es lo único que yo puedo decirle a ustedes y que quizás por eso me están citando”, respondió Quiñones al ser cuestionado al respecto.

Indicó que presidió dicha comisión por petición del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, cuya decisión fue aprobada en el hemiciclo.

El Acueducto de Samaná fue contratado en 2005 con Odebrecht y la empresa Sedeinsa C.por A, durante el mandato del entonces presidente Leonel Fernández, por un valor de 115.1 millones de dólares y culminó con un valor de 227.1 millones de dólares.

“Yo no vine aquí ni a vender contratos, yo vine aquí a legislar a representar a mi gente de mi provincia y a fiscalizar al Gobierno central como legislador”, sostuvo Quiñones.

Mientras que el también diputado peledeísta Ramón Cabrera se limitó a decir que esperará que llegue el momento en que le toque acudir ante la Suprema Corte de Justicia, aunque reconoció que fue citado.

“Vamos a ver que me preguntan”, dijo Cabrera, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La diputada peledeísta María Cleofia Sánchez, también citada por Rondón, aseguró no saber si le han citado para declarar ante la Suprema Corte de Justicia y dijo que no tiene “nada que ver en eso”.

“Si me citan iré. Me extraña porque yo no lo conozco, no lo he visto nunca personalmente. Solo lo he visto en la prensa”, argumentó Sánchez, quien ha pertenecido a la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados.

El empresario y lobista Rondón, principal imputado en la entrega de 92 millones de dólares en sobornos que admitió haber entregado en el país la empresa brasileña a funcionarios del Estado para beneficiarse de contratos para el desarrollo de obras por miles de millones de dólares, ha citado a 172 personas para comparecer como testigos en el juicio de fondo por el caso Odebrecht entre los que se encuentran 36 diputados y senadores activos, así como exlegisladores.