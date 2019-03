$!Pittaluga: “Nunca he tenido la necesidad ni moral ni económica de ser testaferro”

¿Qué de malo tiene recomendar a alguien?

El suspendido secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, pidió a la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, explicar las razones por las que no incluyó en la acusación la quinta adenda de la Autovía El Coral firmada por el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo.

“Yo quiero que se me explique porqué el Ministerio Público no habla de la adenda 5 que no fue al Congreso, y que tiene un monto mucho menor de lo que efectivamente se pagó. Me gustaría que explicaran eso porque me tiene un poco confundido. Me gustaría que explicaran eso de esa adenda número 5”, dijo Díaz Rúa al hacer constar en acta las interrogantes que quiere que le contesta Laura Pelletier o cualquier fiscal cuando toque hacer la contra réplica en el caso.

Además de esa intervención, el exfuncionario público, volvió a tomar la palabra y en esa ocasión en tono visiblemente molesto cuestionó ¿qué de malo tenía recomendar a un amigo? Si en este país a todo el mundo lo recomiendan.

Reiteró las críticas al accionar del Ministerio Público e indicó que las mismas podrían devenir en consecuencias.