$!Sale en libertad agente DNCD acusado de lanzar por escaleras a una médico

Fue puesto en libertad el agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Ricardo Esteban Heredia Reyes, imputado por supuestamente haber empujado por las escaleras a su esposa, la médico cirujana Yina Cabrera Carmona.

El agente que estaba recluido en el Centro de Operaciones Especiales, fue dejado en libertad luego de que cumpliera el mes de prisión preventiva que le impuso la jueza de atención permanente de la provincia Santo Domingo, Dolores Galay de la Cruz, después de que tanto la presunta víctima y el padre de esta retiraran la querella por violencia de género.

La médico Yina Cabrera Carmona negó que su esposo la haya tirado por las escaleras como planteó el Ministerio Público, y en vez de eso aseguró que resbaló.

La fiscalía sostuvo que el caso se trata de una acción pública y decidió continuar con el caso. Plantean que según sus investigaciones y de estudios médicos legales, encontraron evidencia que alegan sustentan su acusación.

Desde un principio, este caso mantuvo enfrentados a la Fiscalía con el Ministerio Público. Juan Jorge Cabrera, el padre de la doctora, y quien en principio puso la querella en contra de Heredia Reyes, dijo que su hija le habría confesado en el hospital que se cayó por las escaleras.

“A mí se me llamó, porque tenía necesariamente que, por representación de Yina, poner la querella, porque en el estado que estaba Yina no podía presentarse a poner querella. Aun así, ante la fiscal, una psicóloga y el Dicrim, lo primero que dijo (Yina) delante de mí fue: yo me caí”, expresó en ese entonces el señor.

Mientras que los fiscales plantean en su documentación que Ricardo y Yina tuvieron una discusión la noche en que ocurrieron los hechos. Establecen que la agredió físicamente, la golpeó y la zamarreó, por lo que Yina cayó por las escaleras de su residencia. Los fiscales establecen que la agresión fue presenciada por un hijo del presunto agresor.