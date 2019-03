$!Secretaría de Suprema Corte no entrega actas a Ángel Rondón

La defensa del empresario Ángel Rondón Rijo reclamó ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por no haber entregado las actas y audios de audiencias solicitadas por él.

Antes de recesar la audiencia del pasado jueves, José Miguel Minier dijo que su cliente está en estado de indefensión por falta de audiencia. La defensa técnica del exsenador Andrés Bautista García también solicitó las actas.

“Cuando lleguemos al turno de nosotros va a haber que sobreseer eso si no tenemos las actas de audiencias, porque no puede ser que un acta de audiencia del 23 de enero al 30 de enero no esté disponible para el imputado”, reclamó el abogado.

“Ese es un tema que es de un órgano que se llama Secretaría General”, dijo el juez Ortega.

La defensa de Rondón Rijo afirma que necesita las actas y los audios para estructurar mejor sus alegatos.

“Conforme a los principios constitucionales de presunción de inocencia y derecho de defensa es prudente que al señor Ángel Rondón Rijo se le permita ejercer su derecho a la contradicción de pruebas al estimar útil, necesario y pertinente escuchar los audios para defenderse de la acusación presentada en su contra”, dice la instancia.