$!Tommy Galán dice quiénes formulan contratos Odebrecht

En una gráfica presentada ayer en la audiencia preliminar del caso Odebrecht, la defensa del senador Tommy Galán Grullón dejó entrever que en lugar de él y otros excongresistas, quienes deberían estar imputados son los miembros del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda.

El abogado José Ricardo Taveras y Galán Grullón explicaron al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que el Senado no hace negocios ni contratos con proveedores, sino que simplemente aprueba o desaprueba financiamientos bilaterales o multilaterales.

Describieron al Ministerio de Planificación como “el laboratorio”, “el útero de los proyectos, que van a ser involucrados en el Presupuesto General de la Nación”, puesto que ahí se hacen los estudios, se determinan las factibilidades, los presupuestos y se evalúan todos los proyectos que se envían a Hacienda.

“Después que ese Ministerio hace eso, entonces, pasa al Ministerio de Haciendas, después que transcurre ese laboratorio, porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene la Dirección General de Presupuesto, que es el que tiene la Dirección General de Crédito Público, comienza un segundo proceso; el primero para incluirlo en la Ley general de presupuesto y gastos públicos y el segundo es que una vez incluido, entonces hay que salir a buscar los fondos”, señaló Ricardo Taveras.

“Nosotros no formulamos presupuestos, nosotros no discutimos presupuesto, nosotros no discutimos diseños de obras, ni trazos de obras, nosotros no discutimos condiciones de financiamientos, nosotros no discutimos porcentajes moratorios o condiciones que tengan que ver con el costo del dinero, simplemente hacemos la función de fiscalización frente a los aspectos generales y lamentablemente al Congreso se le quiere achacar lo que ni la Cámara de Cuentas ha podido establecer en casi dos años analizando los contratos de ejecución” de Odebrecht, dijo Tommy Galán.