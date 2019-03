$!Tommy Galán se defiende

“Me indigna ser tonto útil, me indigna ser un chivo expiatorio” dijo el senador Tommy Galán Grullón ayer previo a concluir la presentación de sus medios de defensa en la audiencia preliminar del caso Odebrecht, donde reiteró que la acusación en su contra es para mantener el expediente en la Suprema Corte de Justicia.

Al agotar un turno de dos horas frente al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, el senador criticó que el Ministerio Público no haya tomado en consideración los informes de las comisiones de hacienda en el Senado y la Cámara de Diputado

“Se le dio los informes de la comisión, que es el único documento válido frente a poder plantear alguna irregularidad porque jamás un informe puede plantearse sin las firmas adecuadas de sus miembros. Nada de eso lo colocaron porque si lo colocan, eso se convierte en una prueba a descargo”, argumentó.

De igual manera, explicó que en su desempeño como legislador ha recibido a muchas personas en su despacho, incluyendo a Jean Alain Rodríguez.

“Yo he recibido al procurador, pero no como procurador, cuando era abogado de una empresa en el 2007 que le di una cita que me la pidió para tratar un tema específico de una titulación de un proyecto de una empresa que él legítimamente representaba”, refirió. La defensa del senador solicitó la exclusión de varias pruebas y dictar un auto de No Ha Lugar por considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación de soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en declaración jurada de bienes.