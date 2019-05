$!Tres meses de cárcel a señor que golpeó su pareja en Samaná delante de niños

El señor Rómulo Altagracia (Toñin) fue grabado en un video mientras golpeaba a su pareja delante de varios menores de edad en la localidad de Los Naranjitos de las Terrenas y por su agresión la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de la localidad.

Luego de que el juez dictó su veredicto, el imputado por violencia de genero pidió disculpas a la sociedad porque “lo que hice estuvo muy mal”, aunque justificó que su pareja lo agredió primero.

“Yo iba entrando a la casa y ella me haló un cuchillo, yo se lo quité. Ella se mandó para el patio y yo la agarré y estábamos luchando, pero no fue con intención mía, sino fue que ella me agredió primero con un cuchillo. Yo pido mucha disculpa porque yo no debía hacer eso. Eso estuvo muy mal. Yo me arrepiento delante de Dios por eso”, dijo el hombres en las afueras del tribunal que lo mandó a la prisión.

Para lograr enviar a la cárcel al imputado, los fiscales mostraron en audiencia el video de la agresión, el cual fue viral en las redes sociales. La Fiscalía, representada por su titular Erika Pujols, y los fiscales de esta demarcación Altemar Santana Palomino y Reynaldo Quevedo, establecieron en la instancia con la solicitud de medidas de coerción, que el imputado presuntamente violó el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano.

Sobre los hechos ocurridos en la residencia de la pareja en el municipio de Las Terrenas, las investigaciones establecen que se registraron cuando el imputado llegó a la casa y de inmediato profirió insultos en contra de la víctima y le propinó una golpiza.

La información oficial establece que la víctima fue evaluada por un médico legista, quien estableció mediante certificado médico que entre otras lesiones, la misma presenta trauma contuso en el área facial.

El Ministerio Público condenó este hecho de violencia de género e informó que continúa trabajando en la recolección de pruebas que les permitan lograr que dicho encartado sea enviado a juicio de fondo. Advirtieron que no tolerará los abusos contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, al tiempo de indicar que continúa activo en la búsqueda y captura de los involucrados en hechos de violencia.