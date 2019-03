$!Tribunal absuelve al doctor Julio Gómez de acusación del linchamiento de “Lagrimita”

La Segunda Sala Penal de la provincia Santo Domingo absolvió al doctor Julio Gómez de una acusación que mantuvo durante un año y seis meses el Ministerio Público en su contra, imputándolo por la muerte de Miguel Ángel Báez (Lagrimita), un supuesto delincuente que había atracado al galeno en presencia de su familia.

El juez Eduardo de los Santos también descargó al médico luego de que la Fiscalía no presentara pruebas suficientes para mantener la acusación en contra de Gómez y otros de sus parientes que estaban imputados en el caso y que también quedaron fuera de las imputaciones.

Según explicó el abogado Santo Acosta, quien representa al doctor Gómez, el caso se conoció en una sala penal y no en un tribunal colegiado, debido a que la imputación de los acusados no fue hecha correctamente y además el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar varió la calificación jurídica de homicidio voluntario a homicidio excusable o no culposo.

Los hechos que llevaron a Julio Gómez a la prisión ocurrieron el 6 de septiembre del 2017 en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Gómez regresaba a su casa y al llegar a la marquesina fue interceptado por “Lagrimita”, quien intentó despojarlo de sus pertenencias y huir, pero una multitud logró alcanzarlo y lo linchó.