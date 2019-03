$!Tribunal declara culpable a Martín Batista de asesinar a Geraldine Sánchez

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable de asesinato a Martín Batista Ogando y no homicidio por manejo “torpe” de su arma de fuego en perjuicio de Geraldine Sánchez Baldera, como afirmaron sus abogados.

En la primera fase del juicio de fondo, donde únicamente se conocía lo referente a la culpabilidad, el Tribunal Colegiado acogió todos los argumentos del Ministerio Público para el próximo 28 de marzo continuar el juicio en lo referente a la pena a imponer.

Batista Ogando podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión. El Código Penal establece que en los casos de homicidio la pena máxima imponible son 20 años de prisión en tanto que en los casos donde haya agravantes, asesinato, la pena es hasta 30 años de prisión.

La semana pasado, el consejo de defensa dijo al tribunal que haría una defensa positiva y demostrar que se trató de un homicidio y no asesinato lo ocurrido en la calle Primaveral esquina Gardenia #12, del sector Galá, en el Distrito Nacional, frente al lugar donde Sánchez Baldera laboraba desde hace cinco años.

Los argumentos de los abogados de Martín Batista se contradicen con el testimonio de uno de los testigos clave ofertados por la Fiscalía: José Nathanael Holguín, alias el Pintor, quien explicó a las juezas que conforman el tribunal que él estaba conversando con la occisa cuando llegó la yipeta blanca desde donde le hicieron el disparo.

“Yo estaba al frente del local, hablé con ella. Me dijo que está esperando a alguien. Llegó una persona en una yipeta blanca, ella me dijo ya llegó la persona y yo me fui a continuar lo que estaba haciendo... Ella abrió la puerta se puso a hablar con una persona, y no más de un minuto cuando escuché la detonación y miré para atrás, y no sé si fue empujada la persona y salió guayando goma la yipeta”, dijo el Pintor.