$!Las cinco mujeres más poderosas del mundo

En quinta posición, se encuentra Melinda Gates (56 años), exdirectora general de Microsoft, esposa de Bill Gates y cofundadora junto a este de la organización benéfica privada más grande del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Melinda nació el 15 de agosto de 1964 en Dallas, Texas. Es la segunda de los cuatro hijos de Elaine Agnes Amerland y Joseph French Jr. Lleva con Bill Gates desde 1987, casada con él desde 1994, y tienen tres hijos en común.

Esta filántropa estadounidense, autora del libro “The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World” (2019), es otra de las más veteranas en el ranking de Mujeres Más Poderosas del Mundo de la revista, puesto que lleva años apareciendo entre los nombres más destacados.