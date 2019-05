$!Leonelistas van a San Cristóbal a demandar respeto a Constitución

Mientras en varios lugares del Gran Santo Domingo los seguidores del presidente Danilo Medina realizaban ayer “actos de apoyo al Gobierno”, en esta provincia un grupo de senadores, diputados, alcaldes y ciudadanos que rechazan una reforma a la Constitución se reunieron en parada cívica en el monumento a la Constitución en esta provincia.

Con la consigna "La Constitución no está en venta”, “No a la dictadura", "No hay papeletas que la cambie" y "No la va a cambiar", los manifestantes, algunos vestidos de negro, se concentraron en el monumento durante poco más de una hora.

Aunque se trató de un acto en el que participaron peledeístas de otras provincias, el monumento a la Constitución no se llenó de personas.

Entre los legisladores presentes estuvieron los senadores Prim Pujals, de Samaná; Manuel Güichardo, de Valverde, y Dionis Sánchez, de Pedernales.

También los diputados Demóstenes Martínez, Yuderka de la Rosa, Hamlet Melo, Orlando Espinosa, Josefina Tamárez, Lupe Núñez, Aquilino Serrata, José Luis Cosme, Henry Merán, José Antonio Fabián, Juan Compré y Levis Suriel, entre otros.

En el acto también participó el diputado del Partido Reformista por La Romana, Pedro Botello, quien llamó a sumarse al rechazo de una nueva reforma constitucional.

Afirmó que los legisladores opositores a una nueva reforma constitucional suman 102, cantidad suficiente como para rechazar cualquier intento de reforma a la Carta Magna.

De todos los legisladores que tomaron la palabra, Botello fue el que pronunció el discurso más agresivo en contra de la reforma a la Constitución.

Prim Pujals, senador por Samaná, afirmó que la mayoría del pueblo dominicano está en contra de una modificación de la Constitución.

“Tenemos que evitar que la Constitución sea un pedazo de papel y tenemos que rendirle respeto a esa norma suprema que organiza el Estado. No podemos, con la tranquilidad, la paz y el progreso que tiene el país, dañarlo trayendo a la vida pública un elemento de choque, de violencia que va a acabar con la tranquilidad y la paz que tiene el pueblo dominicano”, expresó.

Hamlet Melo manifestó que la lucha es aguerrida todo el tiempo porque exigirán siempre el respeto a la Constitución. Descartó que se imponga el dinero para comprar legisladores y adelantó que los legisladores seguidores de Leonel Fernández están firmes.