$!Llaman a aplicar manual para señalización en RD

La Ciudad de Santo Domingo, sus calles y las carreteras y autopistas del país carecen de señalización adecuada y muchas hasta desinforman y confunden a nacionales y extranjeros, debido a la improvisación, a pesar de que existe desde los años ochenta una “joya de manual”, aseguró el ingeniero José Ramón Bello, conocedor del tema.

Manifestó que no solo hay deterioro de los letreros, sino que falta coherencia y consistencia de las señales. Afirma que en muchos casos se da relevancia a lugares que no la tienen para el visitante desconocedor de la ciudad.

Sostuvo que muchos turistas no encuentran qué hacer cuando manejan por las carreteras y autopistas del país porque muchas o carecen de señalización o las que existen no responden a los parámetros internacionales. “El Ministerio de Obras Públicas debe asumir su rol, de una vez por todas, en la señalización correcta de las carreteras de nuestro país y regularlas, tanto en el modo vertical como en el horizontal. Sabemos que la implementación de las señales de tránsito no se hace de la noche a la mañana y es costoso”.

Sugirió implementar un plan piloto en las tres principales entradas de la ciudad que puede servir de modelo para otras ciudades del país. El también presidente de la compañía Bello & Díaz, Ingenieros Consultores, dijo que los pasos peatonales que existen a la entrada de nuestra ciudad deben ser aprovechados para poner las señales adecuadas, pero que en la actualidad se usan como espacios para avisos comerciales, con la coletilla “amárrense los cinturones”. Indicó que las personas que diseñan las calles improvisan, pese a que el país cuenta con un manual de señalización aprobado por el ingeniero Pedro Delgado Malagón.