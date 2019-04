$!Matrimonio “honrado”, la modalidad de trata que persiste en el país

La trata de personas adquiere varias modalidades en el país, siendo una de ellas el “matrimonio honrado”. Un concepto que se entiende como nuevo aunque la práctica viene desde hace mucho tiempo.

Se trata de mujeres que son vendidas por el negocio de explotación sexual a un hombre que paga por ella y se asume que “honra a la mujer”.

“Yo estaba secuestrada en ese negocio, no podía irme. Yo fui a trabajar como bailarina en ese lugar y no me dejaban salir, obligándome a tener sexo con hombres. Uno de los clientes me sacó del negocio y me honró. Pagó por mí”.

El testimonio se cita en el estudio “Trata interna de mujeres, niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana”, realizado por los investigadores sociales Tahira Vargas y Segundo Maldonado Abreu para el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).

El estudio estuvo focalizado en las provincias Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Santo Domingo y se basó en la identificación de sobrevivientes de diversas modalidades de trata, sin reducirse a la explotación sexual.

Para su realización se hicieron entrevistas a 26 sobrevivientes de trata, nueve tratantes, ocho instituciones que trabajan con sobrevivientes de trata y a cuatro expertos en el estudio de esa problemática.

Los investigadores señalan que en algunos casos los maridos siguen reproduciendo las condiciones de “secuestro” y “esclavitud” que vivían las mujeres cuando estaban en los negocios. “No las dejan salir, no las dejan trabajar, el sistema de control de sus vidas es muy estricto y cargado muchas veces de maltrato”.

Otro testimonio que se cita en el estudio es el de una mujer que trabajaba en la calle y un hombre se enamora de ella. “Ese hombre no me da chance, viene hasta diez veces al día para que yo no salga. Ahora él no me deja salir a ningún lado, no quiere que trabaje. El me mantiene del todo porque no quiere que yo me mueva”, narra la mujer que se cita en el estudio.

Los investigadores plantean que la compra en matrimonio se presenta como un fenómeno muy antiguo. “Muchas mujeres que están hoy con parejas fijas ‘casadas’ fueron ‘honradas’ pero se niegan a reconocerlo. El término de honrado tiene que ver con el estigma hacia la trabajadora sexual, a la cual se considera como una mujer ‘sin honra’, ‘sin vergüenza’ o sin ‘honor’”.

Señalan además que algunas de las entrevistadas vivieron la doble trata.

Otras modalidades de trata que desglosa el estudio son la explotación sexual comercial, la explotación laboral, el matrimonio servil o forzado, la inserción en redes de microtráfico y la explotación en trabajo doméstico.