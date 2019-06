Día Mundial del Medio Ambiente: de luto y tristeza para unos; tiempo de celebración para otros

Para el movimiento ambientalista este Día Mundial del Medio Ambiente es de luto, emergencia, reflexión y tristeza por la falta de políticas dirigidas a desarrollar ese sector y los daños en las áreas protegidas, mientras que para el Ministerio de Medio Ambiente es una fecha de júbilo y alegría por los logros que, dice, pueden exhibir.

Eleuterio Martínez afirma que existe un mar de confusiones y que se agrava luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto 317-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo.

Precisó que se pone en juego lo más importante que tiene el país para su sobrevivencia como es el recurso agua. “Está en peligro el sistema nacional de áreas protegidas, lo más valiosos que tenemos es agua y tenemos el agua que se genera en el sistema montañoso y ahora entra en peligro porque hay un elemento adicional de perturbación”, indicó.

Aseguró que en todas las áreas protegidas hay ganadería, gente con plan de manejo forestal aserraderos y todos los factores que pueden eliminar y dar al traste con los ríos, “ese es el mayor peligro que en este día mundial del medio ambiente enfrenta la República Dominicana”, sostuvo.

Euren Cuevas Medina, director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente entiende que se vive en una situación de emergencia en termino medioambiental con la sentencia del Tribunal Constitucional porque se ha iniciado un proceso de desmonte de las áreas protegidas que pudiera degenerar en efecto dominó.

“Ha sido un golpe bajo al sistema de áreas protegidas y al derecho humano y por eso hoy día del Medio Ambiente el sector está de luto”.

Luis Carvajal, miembros de la Academia de Ciencia de la República Dominicana y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ministerio de medio ambiente es un aliado de la depredación para favorecer intereses locales sobre todo de la minería y los grandes proyectos madereros de bosque nativos.

“...pero también el Día del Medio Ambiente nos encuentra además con una gran esperanza, porque cada vez más la población dominicana ha ido tomando conciencia y se ha ido incorporando y es parte de un reclamo y en se sentido la participación social por encima de la vocación de sus líderes constituye una respuesta positiva y pertinente”, argumentó.

Recordó que este año el Día del Medio Ambiente está dedicado a un tema especial que es la contaminación del aire que demanda políticas locales y planteó la necesidad de sistemas de monitoreo de la calidad del aire en grandes ciudades, así como tener control de las emanaciones, aplicar políticas de manejo de los residuos sólidos y controlar las actividades como el reciclaje de baterías.

“No es día de celebración con todo lo que está sucediendo con el tema de las áreas protegidas y con esta decisión del Tribunal Constitucional de derogar el decreto que crea el parque nacional Manolo Tavárez Justo no hay motivo para celebrar, si hay motivo para reflexionar y llorar en ver de enarbolar una bandera verde como medio ambiente, pienso lo que debemos tener es un velillo negro en el pecho”, dijo Milcíades Mejía, ex presidente de la Academia de Ciencias.

En tanto que Sonia Vargas, dirigente de la Fundación Manolo Tavárez Justo dijo: “Recibimos este día sumamente tristes porque tenemos instituciones que no respetan el medio ambiente, que no conocen el medio ambiente, la tierra es nuestra casa si no la cuidamos no vamos a tener medio ambiente ni vida, nada, porque los seres humanos y todo depende del medio ambiente”, manifestó.