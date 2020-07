Nadando con Remi, la manatí amigable de Bayahíbe

La bióloga recomienda no tocar a Remi. “Es cierto, que ella puede acercarse y llegar a tocarte, sobre todo si estás buceando (le gustan las burbujas), pero no hay que tocarla. Es un animal grande, si se asusta y se mueve rápido puede ser un peligro para ti, aunque no sea su intención. No trates de perseguirla, ella tiene que tomar la iniciativa, si la persigues la alejas. Ella es muy social, si la respetas ella misma se acerca de curiosidad. Al nadar con ella hay que respetar una distancia, si ella se acerca demás aléjate un poco asegurando que hay el espacio suficiente entre tú y el manatí”.

Cómo proteger a Remi

FUNDEMAR monitorea la población de mamíferos marinos desde el año 2006 en la zona, tienen más de 1000 registros de avistamientos. El proyecto cuenta con monitoreos directos que hace FUNDEMAR y por otro lado una base de datos que se alimenta de los reportes de avistamientos de pescadores, barcos turísticos, buzos. Toda esta información sirve para entender el comportamiento de las poblaciones de mamíferos y llevar un registro de su distribución.

Además con el Cluster Turístico Cluster de Bayahibe y La Armada han hecho afiches informativos sobre Remi. En adición, la Armada está informando a los capitanes que van a sacar despacho, que las embarcaciones deben reducir la velocidad.