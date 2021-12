$!Miriam Germán dice Abinader no interfiere en el MP

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo ayer que el presidente Luis Abinader nunca se le ha acercado o llamado para dirigirla en torno a sus funciones.

“El presidente Abinader nunca ha pretendido conducirme en nada, no he recibido de él un recado, no me ha comunicado ningún interés suyo y eso es una cuestión inusual entre nosotros”, expresó la magistrada al ser la oradora invitada en la actividad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Dijo que el reto que han debido afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarse arrastrar por el populismo penal.

“Desde la Procuraduría General de la República he tratado de que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios, a las ‘operetas toscas de la criminalidad’, como las denomina Eugenio Zaffaroni, debido a que afectan grandemente la convivencia colectiva, adquieran o no notoriedad pública”, apuntó.