El Ministerio de Educación (Minerd), no les ha pagado a miles de maestros que nombró de manera temporal, con la anuencia del Ministerio de -Administración Pública y que ingresaron al sistema educativo para llenar las vacantes, por el retraso en el concurso de oposición docente.

En octubre pasado el Minerd informó que había nombrado más de 10 mil docentes a nivel nacional, luego del fracaso del Concurso de Oposición Docente.

Las quejas de los afectados han llegado a las cuentas de redes sociales del Ministerio, tal es el caso de Leonela Ovando Martínez, quien se quejó de la situación y pidió al ministro Roberto Fulcar que “autorice el pago de los contratados para que mi familia y la de los otros pueda disfrutar su navidad”.

Yonesty Richardson demandó el pago de los cuatro meses del contrato, asegurando que no se explica cómo en estas fechas no se han dignado a pagarles. “Deben recordar que no se ha hecho efectivo el primer pago al personal nombrado provisionalmente”, expresó.

Ana Íngrid Santana mostró su impotencia y reclamó al ministro Fulcar que los maestros contratados necesitan el pago.

“No más indolencia, por favor actúen con empatía. Nuestras familias también merecen una Navidad digna. Son tres meses asistiendo a un centro educativo, cumpliendo con nuestro deber, ya es justo que se nos pague. Espero Dios toque su corazón y el pago se realice a la mayor brevedad posible” insistió Santana.

Los “nombramientos temporales”, fueron manejados con mucho hermetismo por el Ministerio de Educación y hasta la fecha no ha informado la cantidad de docentes que ingresaron al sistema por esta vía.