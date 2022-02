Militarizan barrio Capotillo ante llamado a huelga

Hasta el momento no se ha registrado ningúna protesta en Capotillo, pero moradores no descartan que esta tarde ocurra

Militarizada están las entradas y calles del interior del Ensanche Capotillo la mañana de este miércoles, ante el llamado a protesta convocado por organizaciones populares del sector.

Portando armas largas, miembros del Ejército y la Policía Nacional están apostados en distintas intersecciones de las calles Nicolás de Ovando y Duarte, mientras que en camionetas y unidades motorizadas con miembros de Operaciones se mobilizan en el interior de la barriada.

Residentes consultados por este medio dijeron que la estricta vigilancia inició a primeras horas de esta mañana, pero que no se ha registrado ningúna protesta hasta el momento. No obstante no descartan que esta tarde ocurran.

Militares custodian los alrededores del barrio Capotillo ante llamado de protesta este miércoles 16 de febrero de 2022. (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS)

Pará las 4:00 de la tarde, organizaciones de Capotillo tienen convocada una protesta denominada "Capotillo se Levanta", actividad que consiste en una parada cívica en la esquina de las calles Nicolás de Ovando con Josefa Brea.

"Parada Cívica- Popular de Capotillo, por los derechos del barrio y del pueblo", dice el llamado a protesta que tiene entre sus motivaciones pedir la construcción de la Escuela Los Manguitos, estancias infantiles, apertura de un centro de salud y la ampliación del politécnico Santa Clara de Asís.

Además, plantean demandas generales como la rebaja de los combustibles y la canasta familiar, un aumento de salarios y la entrega del 30 % de los Fondos de Pensiones a los trabajadores.