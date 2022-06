Productores de tabaco de Santiago denuncian presión de Fiscalía para que negocien con presos

Al menos diez productores de tabaco de esta ciudad de Santiago denunciaron que están recibiendo supuesta presión de la Fiscalía del municipio de Navarrete, para entrar en una negociación con tres personas detenidas, acusadas de robos de las cosechas de sus fincas.

Las pérdidas provocadas por los hurtos a los productores superan los cinco millones de pesos, señalaron.

De acuerdo a lo denunciado, los robos fueron realizados en el mes de mayo de este 2022, cuando la cosecha ya había sido recogida y se encontraba en los ranchos de las parcelas, ubicadas en El Viejo Carril del municipio Navarrete, otras en los distritos municipales La Canela y Jacagua.

Los ladrones aprovechaban la falta de seguridad o vigilancia en las fincas.

La supuesta banda utilizaba a hombres que iban primero en motores a revisar si las parcelas estaban solas, sin vigilancia y luego llegaban otros a llevarse las cosechas en camionetas, para luego vender lo sustraído a bajos precios a supuestos propietarios de almacenes y fábricas de cigarros informales.

Hay unos tres hombres detenidos de los cuales uno es de nacionalidad haitiana. Sus nombres no han sido revelados, sin embargo se les conocerá medidas de coerción el próximo miércoles, supo Diario Libre.

Por alegada falta de pruebas que sustenten una medida de coerción y posterior juicio de fondo a los acusados, sería la supuesta opción que ofrece la Fiscalía de Navarrete a los afectados del robo. Fiscales les habían sugerido negociar con los imputados dijeron a Diario Libre.

"Es la presión de la Fiscalía para que se negocie, para que los afectados por el robo negocien con los delincuentes y eso es inusual, dicen que no hay pruebas suficientes'', señaló un productor de tabaco.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/27/imagen-borrosa-de-una-persona-f45c7121.jpeg Camioneta cargada de tabaco robado en las fincas de Navarrete. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/27/imagen-de-la-pantalla-de-un-computador-04a77833.jpeg Capturas de cámaras de videovigilancia cercanas a las fincas de tabaco, muestran los vehículos que usaron los ladrones del tabaco. (FUENTE EXTERNA)

"Incluso un policía me dijo tuúvas a caer presa, y yo le dije, yo no negocio con delincuentes, todos vamos a caer presos, tú me entiendes, y lo que uno se pregunta es quién es que está detrás de todo esto", expresó una productora afectada.

"Cuando agarraron a los ladrones todos celebramos, pero ahora los dos dominicanos le echan la culpa al haitiano, pero él dice que no los conoce, pero el haitiano tiene una hija con una hermana de uno de ellos, creemos que la Fiscalía y los ladrones son los que están en contra de nosotros", agregaron.

Los parceleros afectados por los robos son: Lucía del Carmen Martínez, Alejo Santos, José Antonio García, Elizabeth Rodríguez, Juan Francisco Ortíz, entre otros.

Los productores mostraron a Diario Libre las fotografías y videos de cámaras de videovigilancia, ubicadas en viviendas o negocios cercanos a las fincas donde se evidencia la llegada de las camionetas que usaban para robar la producción de tabaco.

"Hay un proceso del tabaco que antes de encerronarlo lo mojan, y el tabaco cuando no está mojado está muy frágil y se rompe, entonces ellos siempre planifican que primero lo mojen, casi siempre se lo roban la misma noche que lo mojan, por eso decimos que hay complicidad con los empleados que los mojan", agregaron.

Valor actual del tabaco en fincas

Explicaron los agricultores que un quintal de hojas de tabaco en fincas tiene un valor un promedio de 9,500 pesos, y si es de más calidad sin imperfecciones se vende a 13 mil pesos, pero ese mismo quintal cuando es procesado por las fábricas de cigarros puede valer hasta dos mil dólares.

El peso de un quintal, señalaron los cosecheros, equivale a 110 libras, y un quintal podría contener de entre 50 a 60 saltas que son las cadenas de hojas del tabaco.

Los ladrones los venden hasta en seis mil pesos a los almacenistas y cigarrilleros.