Cancillería adquiere boletos aéreos para dominicana y su hija varadas en Estambul

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que ya adquirió los boletos para el retorno de la dominicana y su hija menor de edad que llevan dos días varadas en un aeropuerto de Estambul, Turquía, tras agotar unas vacaciones. Fueron retenidas en la terminal por no contar un visado Schengen.

El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jatzel Román González, dijo en Twitter que Yaneiri Félix y su hija estarán llegando a la República Dominicana al final de la tarde de mañana sábado.

Más temprano la entidad estatal había indicado que se mantenía en comunicación con la criolla y su hija. El objetivo principal de la ayuda a la dama es salvaguardar el interés superior de la niña, puntualizó.

Asimismo, reiteró llamado en rechazo al tráfico ilícito de migrantes.

La dominicana y su hija menor de edad están varadas desde hace dos días en un aeropuerto de Estambul, Turquía, tras disfrutar de unas vacaciones en ese país europeo, al que ingresaron con una visa electrónica.

La dama, que no se identificó, asegura que ahora no la dejan regresar porque le está exigiendo el visado Schengen, el cual no posee. “No tengo visa, porque ellos pusieron que no se necesitaba visa para venir aquí a vacacionar”. Es por eso que, en medio de llano y llena de temor, a través de un video que se viralizó en las redes sociales, solicitó al presidente Luis Abinader que la ayude a regresar al país.