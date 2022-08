Primera dama responde a usuario de Twitter que denuncia supuestamente existe mafia en Edesur

Ante la queja presentada por un usuario a través de la red social Twitter, sobre una supuesta mafia entre operadores externos de la empresa Edesur, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, responde y llama a la institución a estar atentos.

El señor Egal Moquete Aybar citó a la primera dama en su tuit y se queja que desde el 15 de enero de 2021 le ha estado solicitando a Edesur la instalación del servicio eléctrico para su hogar, y que no ha tenido respuestas por parte de las autoridades.

Comenta que desde la fecha hasta la actual (un año y siete meses) ha visitado las oficinas de Edesur para presentar su situación con su contrato en mano y que solo le dicen que su queja será remita, “pero todo se queda ahí”.

...ayúdenos a solucionar este problema, tanto a mi, como los que estamos en la misma situación, y que está mafia y esta asociación de mal hechores se acabe de una vez y por todas. 5/5 https://t.co/iNJioZl6B0 — egal moquete aybar (@egalmoquete) August 17, 2022

Ante la situación, el señor Moquete Aybar asegura en su cuenta de Twitter que existe una mafia entre el personal de la servidora de energía que andan en las calles, debido a que, según él, exigen pagos de hasta 3,000 pesos en adelante para la instalación desde los postes de luz.

“Eso ha llegado con este gobierno, yo la solicité en el anterior gobierno, y fueron 3 o 4 meses después, pero me instalaron mi contador y yo pude poner a funcionar mi aire, sin pagar soborno, ahora no se con quien hablar, ni a donde ir para resolver este problema y que me instalen la luz 220”, escribió Mosquete Aybar.

Manifestó que justo este miércoles trabajadores de Edesur supuestamente le estaban cobrando de forma ilegal 3,000 pesos, lo que asegura que se negó al considerar que era algo “inconcebible”.

La primera dama de la República pidió al usuario que le envié su número de contrato para resolver la situación.

Mándeme su número de contrato o NIC . Atentos @EdesurRD — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) August 17, 2022