Viuda de Jochy Batista agradece el apoyo recibido

La viuda del empresario José Antonio Batista (Jochy) externó la noche de este lunes su agradecimiento por la solidaridad y el apoyo recibido durante la búsqueda de su esposo, cuyo cuerpo fue encontrado en horas de la mañana luego de las lluvias del viernes.

"Quiero agradecer la solidaridad y apoyo recibidos por nuestra familia en estos días difíciles que hemos vivido desde el pasado viernes", subrayó.

La señora Raysa Díaz de Batista indicó que la familia no tenía forma para agradecer por el acompañamiento que la sociedad y los organismos de socorro les brindaron desde el viernes, fecha en que ocurrió la tragedia.

"No hay palabras suficientes para comunicarles nuestro agradecimiento por habernos hecho sentir acompañados en nuestra angustia y confiados en la profesionalidad del monumental operativo de búsqueda que se desplegó"Raysa DíazViuda de Jochy Batista“

La dama habló en un comunicado que colgó en la cuenta de Instagram de la compañía Super Coco RD, la cual se dedica al comercio de motocicletas eléctricas.

La tragedia

El cuerpo de Jochy Batista (49 años) fue recuperado en la mañana de este lunes en el río Isabela, en Santo domingo tras una ardua búsqueda desde el sábado. Desapareció la noche del viernes luego de irse caminando para su casa cuando sobre Santo Domingo caía un fuerte aguacero que colapsó la ciudad. El hombre decidió bajarse del vehículo que era conducido por su esposa porque su hija de 12 años estaba sola en la casa, ubicada en Cuesta Hermosa, Arroyo Hondo, Distrito Nacional.

Hoy el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que el cadáver encontrado pertenecía a Jochy Batista luego de practicarle unos estudios.

Además de Jochy Batista, otras siete personas murieron producto de las lluvias del viernes, entre ellas un joven delivery de nombre Luisinky Mojica, quien salió de su casa en Cristo Rey, Distrito Nacional, a llevar un pedido que le había llegado.

A continuación, el texto de la señora Raysa

En mi nombre y el de mis hijos, así como de su madre, Dña. Miriam Polanco, mis cuñadas y cuñados y de todos los que amaron a nuestro Jochy, quiero agradecer la solidaridad y apoyo recibidos por nuestra familia en estos días difíciles que hemos vivido desde el pasado viernes.



Una cruzada de amor y solidaridad nos ha acompañado personalmente, a través de las redes y en los esfuerzos de búsqueda.



No hay palabras suficientes para comunicarles nuestro agradecimiento por habernos hecho sentir acompañados en nuestra angustia y confiados en la profesionalidad del monumental operativo de búsqueda que se desplegó.



Muy especialmente queremos agradecer:



Al Coronel Piloto ERD Randolfo Rijo y al Teniente Coronel Piloto ERD Harold Polanco, Director Ejecutivo y sub director del 911, respectivamente, y a todo su equipo;



Al Teniente Coronel ERD Iván Gómez de la Policía Municipal del Distrito Nacional;



Al General José Luís Frómeta Herasme, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, así como al Coronel Juan Tavarez y a Paola Reyes Caraballo y a todo el equipo del Gran Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.



A la Unidad Humana de Rescate (UHR) del Ejército de La República Dominicana;



Al Departamento DICRIM de la Policía Nacional;



A la legión de rescatistas de la Defensa Civil y el COE; y



A la Armada de la República Dominicana;



No podemos dejar de dar gracias muy especiales también a los amigos, familiares, relacionados, grupos de voluntarios, redes y medios y a todos los que de una u otra manera se interesaron e involucraron tan amorosamente en la búsqueda de nuestro querido Jochy.



Gracias eternas,



Raysa.

