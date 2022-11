Miguel Tejada espera salir por la "puerta grande" y reitera su inocencia

El ex pelotero lleva nueve días detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( FUENTE EXTERNA )

El ex pelotero de grandes ligas, Miguel Odalis Tejada Martínez, quien lleva nueve días detenido por supuesta estafa, espera salir por “la puerta grande” de la cárcel al considerarse inocente de los cargos que se le imputan.

Así lo confirmó a Diario Libre uno de los abogados que lleva su caso, el jurista Brasil Jiménez, quien acudió la mañana de este sábado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, para hablar con su cliente y verificar que esté en perfecto estado.

“Miguel de salud está perfectamente, está confiado en la justicia, confiado en el Poder Judicial y a la espera de que en cualquier momento los asuntos que están pendientes se conozcan y que él pueda salir en libertad”, comentó el jurista mientras salía de la denominada “carcelita”.

Tras hablar con su cliente, Jiménez sostuvo que el ex pelotero Tejada Martínez no tiene dudas sobre su inocencia y que, al final, supuestamente no ha hecho ninguna transacción comercial con la parte que considera víctima en el caso.

Entienden que el proceso debe agotarse a su ritmo, para que en el proceso se demuestre su inocencia y así seguir llevando el buen nombre que él creó con su trabajo como pelotero al que se le denomina el “pelotero de la patria”.

Abogado Brasil Jimnez

Jiménez explicó que la situación se genera por un crédito de 470,150 pesos a favor del almacenista Isidro Veras, quien fuera asesinado en el mes de octubre del año 2015, cuya familia posteriormente apodera al señor Henry Soto para su representación penal respecto del crimen.

Precisó que, a partir de ese momento, Tejada es intimado por el abogado Soto “en representación de una persona fallecida”, requiriendo el pago, el cual, según expresan, debería hacerse a nombre de Henry Soto.

Reiteró a los medios periodísticos cuestionar a la persona que figura como víctima, “sobre cuál o cuáles negocios se han originados con nuestro representado”.

“Él debe mantenerse firme con la posición de que, si él hubiese generado un crédito real entre el señor Henry Soto, pues estuviéramos realmente sentados solucionado ese problema porque un crédito es un crédito”, manifestó.

Miguel Tejada guarda prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Agregó que, si de deuda se trata, solo con el piano que las autoridades se llevaron en el embargo a su casa, el cual está valorado en unos 35,000 dólares, se hubiese saldado el crédito real.

“El entregó un cheque en base a un proceso de ejecución de un embargo en su casa, que le llevaron más de 150 mil dólares, de un crédito que era realmente por 400 mil pesos que le tomaron un defecto a él en un proceso que el desconocía y posteriormente le llegó una sentencia a su casa y a partir de ahí empezó toda esta agonía que tiene la familia”, comentó.

Jiménez considera que por la trayectoria que tuvo su cliente, el juez debe sopesar si hay delito o no, ya que no existe un crimen ligado a muertes o asesinato ni nada en esa línea. Apuesta a que el Tribunal Constitucional, así como la Suprema Corte de Justicia verifiquen de cerca la situación.

Perdió su familia

El jurista Brasil Jiménez confirmó que por la situación y como parte de no poner en riesgo a su familia, el ex pelotero se divorció de su esposa y que está viendo una “tremenda agonía” con la situación.

“Producto de todo esto, la señora por no tener más riesgos con respeto a su familia, ellos decidieron hasta divorciarse por este proceso. Miguel no está con su esposa actualmente porque cuando le hicieron el embargo prácticamente.

Abogado de Henry Soto

El abogado del señor Henry Soto, José Chía, manifestó que mantiene su posición de que haya una sentencia definitiva que condena a Miguel Tejada a una sanción de seis meses de cárcel en Najayo Hombre y la restitución de un pago por un valor de ocho millones de pesos más un millones de indemnización.

"Nuestra posición al respecto sigue siendo la misma existe una situación de una sentencia definitiva que adquirió y necesariamente el juez asignado o si la corte entendería que el mismo magistrado podría seguir en el proceso necesariamente tendría que darle seguimiento a esa sentencia que condena a Miguel Tejada a una sanción penal de seis meses que deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo hombre también esa sentencia lo condena a la restitución del pago del cheque por un valor de ocho millones de pesos más una indemnización de un millón", dijo el jurista a este medio.