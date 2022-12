Ciudadanos indignados: "Mantequilla le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado"

Mientras el propietario de la empresa 3.14 inversiones, Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, era detenido por las autoridades en el Distrito Nacional, en el municipio Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, se vivía un tenso ambiente, entre las personas que fueron estafadas por quien se atribuye poseer una fórmula mágica que le permite multiplicar el dinero.

Es que sin saber que Mantequilla, quien les adeuda más de 150 millones de pesos, sería detenido, un grupo de ciudadanos estaba apostado en una de las esquinas del barrio 15, de Las Cañitas, Sabana Grande de Boyá, con un machete en manos al asecho del “estafador”.

“Mantequilla es un abusador, si Mantequilla viene a Sabana hasta con cortauñas (…) Nosotros lo que queremos es que nos digan dónde está Mantequilla para nosotros frenar. Mantequilla no está ahora mismo en el cementerio porque los 'tigueres' de Sabana no han salido para la Capital a buscarlo porque cuando él viene aquí anda escondido”, advirtieron.

El grupo de jóvenes indignados manifestaron que en Sabana Grande de Boyá se marcará un antes y un después de Mantequilla debido a que “este diciembre no saben cómo la van a pasar” por las deudas en que han incurrido tras entregarles todo su capital a García Peguero, en quien confiaban.

“Le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado, tú acabaste con tu pueblo manito, es que él se llevó todo, aquí los carajitos andaban durísimos y ni cadenas tienen porque las empeñaron todas confiando en él y él acabó con el pueblo”, se lamentaron.

Joel de Jesús Valdez, quien aseguró que no invirtió en 3.14, dijo que se unió a la lucha “porque si le roban a la comunidad también le roban él”.

“Aquí hay más de 80 casas hipotecadas, casi al perderse, hay gente con muchos solares hipotecados, muchos jóvenes empeñaron sus motores y ahora no hayan cómo sacarlos debido a que están desempleados”, denunció Ramón Hernández.

De igual forma, un joven que decidió mantener su identidad anónima por ser cristiano y a quien García Peguero le debe 90 mil pesos, le pidió que regrese al pueblo y resuelva.

“Lo estaba llamando los otros días por Messenger porque no tengo su número debido que lo cambia a cada rato y lo que hizo fue que me bloqueó. Por favor, si tú puedes y tienes la amabilidad, devuelve el capital porque ese dinero no es tuyo, nuestro pueblo está abatido y fuiste tú que lo dejaste así”, suplicó el religioso.

El llamado general de los residentes en Sabana Grande de Boyá es que le devuelva el capital especialmente a los ancianos y enfermos que hipotecaron su propiedad para entregarles su dinero a Mantequilla con el sueño de recibirlo de vuelta y multiplicado en unos 14 días.