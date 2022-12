Entre 2009 y 2014, Indotel otorgó obras a no proveedores del Estado por monto de RD$1,568 MM, según auditoría

Los ejecutivos que dirigieron el Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (Indotel) entre los años 2009 al 2014 cometieron irregularidades en el pago de contratos sin registros y por encima de lo establecido por la ley, según una auditoría publicada este martes por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Para la auditoría, la Cámara de Cuentas seleccionó los proyectos de la Residencia Estudiantil del ITLA, el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, Club Recreativo para Empleados y la excavación del edificio sede, en los cuales se realizaron 29 contratos por RD$592,433,998, equivalente al 98 %, del monto total contratado.

Entre las anomalías que señala la Cámara de Cuentas están los pagos de avances a contratos por encima a lo que establece la ley. Específicamente, la Cámara de Cuentas indica que entre el 2009 y 2010, el Indotel realizó pagos que superan el 20 % del monto del contrato. El monto de avance pagado fue superior a lo establecido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, y asciende a RD$57,946,505.

En la construcción del Club Recreativo y Cultural del Indotel se adjudicaron obras por RD$59,963,156, sin la aplicación de la ley de Compras y Contrataciones, añade.

De igual manera, la Cámara de Cuentas indica que en el periodo auditado se pactó acuerdos sin registros ante la Contraloría General de la República por valor de RD$1,506,211,614; de igual manera, se otorgaron obras sin ser proveedores del Estado por monto de RD$1,568,781,978.

Los auditores citan que las 29 obras contratadas no evidencian la presentación por parte de los contratistas, de las garantías de fiel cumplimiento y garantías de avance y vicios ocultos, cuatro contratos de obras con adendas que exceden el 25 % del monto del contrato principal, identificándose una diferencia entre el monto suscrito y el monto correspondiente, ascendente a RD$2,837,057.

De igual manera, se detectó debilidades en el registro de las cuentas por pagar, balance pendiente de pago no registrado como pasivo, debilidades en la aplicación del 1 % correspondiente al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción no incluido en los presupuestos, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción incluido en los presupuestos y no retenido por un monto de RD$2,834,327, obras presupuestadas y ejecutadas con partidas que presentan volúmenes pendientes de ejecutar por RD$16,567,180.

Además, Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) dejado de retener por un monto de RD$9,496,142, se detectaron pagos a favor de contratistas, los cuales presentan montos por concepto de supervisión, ascendentes a RD$2,285,827, sin que este valor fuera retenido, ya que a los mismos solo les correspondía pagos por las labores de ejecución y no así por supervisión.

El informe fue terminado el 9 de diciembre y publicado el martes 13 de diciembre.

Quiénes fueron presidentes de Indotel en este periodo

La auditoría abarca varias gestiones: en 2009, el presidente del órgano era Rafael Vargas. En 2010 estaba David Pérez Taveras. En 2012 presidió el Indotel Carlos Amarante Baret, que estuvo hasta 2013, cuando fue sustituido por Gedeón Santos.