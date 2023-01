Se entrega “Danielito”, acusado de ultimar raso policial y civil en Sabana Perdida

Se entregó esta noche a las autoridades policiales un hombre acusado de ultimar por heridas de bala a otros dos, incluyendo a un raso policial (fuera de servicio), durante un conflicto originado la madrugada del lunes en el sector Majagual, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

El implicado es identificado como Ramón de la Cruz, alias “Danielito”, quien es señalado por la muerte de Vladimir Ceballos Sánchez, de 22 años, alistado policial, y Yamil Ramírez Sánchez, de 25.

La Policía Nacional informó más temprano que había activado la localización de alias "Danielito".

De acuerdo las informaciones, Ceballos Sánchez y Ramírez Sánchez, fueron atacados a tiros, acción que quedó captada en video difundido en redes sociales y medios de comunicación.

"Danielito" acudió junto con familiares a las instalaciones de Noticias SIN y al momento de su entrega fue recibido por el mayor de la Policía Nacional, Sandy Luis Muñoz.

Familiares dicen "Danielito" no conocía al raso

Yojeiddy de la Cruz, prima de "Danielito, dijo que este cometió el hecho en defensa propia.

“Claro que fue en defensa propia, eso es una riña vieja. A quien él no conocía era al policía, pero eso es producto de una riña vieja”, señaló.

En ese sentido, indicó que su primo tenía problemas con el papá de Yamil Ramírez Sánchez.

“Él no conocía al policía, él tenía problemas con el papá del muchacho, entre ellos tenían problemas”, precisó.

De su lado, Ana Yackelin de la Cruz, tía de "Danielito", dijo a los agentes policiales que estaban entregando a su sobrino sin “rasguños”.

“Mírenlo bien, se lo estamos entregando sin rasguños”, enfatizó.

Pidió que los derechos humanos de su sobrino sean garantizados.

“Yo solo espero que los derechos humanos de mi sobrino les sean garantizados y que no me le den golpe, que no me le den”, reiteró.

De igual manera, María Asunción de la Cruz, informó que decidieron que su familiar sea puesto a disposición de la justicia para salvaguardar su vida.

Asimismo, coincidió que el motivo del suceso es una riña, según tiene entendido.

Informe policial

Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) buscaban activamente a “Danielito”.

La Policía Nacional informó que, con relación al caso, originado en la calle Ramón Matías Sánchez esquina Antonio Guzmán, de Majagual de Sabana Perdida, se encuentran detenidas para fines de investigación dos personas que se encontraban frente a un centro de diversión.

El reporte preliminar indica que la situación se originó alrededor de las 2:30 de la madrugada, luego que los hoy occisos y su agresor salieran del centro de diversión y se originó una discusión por motivos aún no esclarecidos.

El informe agrega que “Danielito” manipuló un arma que tenía en su poder y encañonó a Ceballos Sánchez, logrando despojarlo de una pistola que portaba y luego le disparó a corta distancia.

Fueron en esas circunstancias que “Danielito” ocasionó las heridas mortales a Ceballos Sánchez y a Ramírez Sánchez.