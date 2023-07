Abel conversa con ciudadanos en mercado Simón Bolívar sobre el alza de la comida

En la mañana de este jueves el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se dio una vuelta por los barrios de la capital Simón Bolívar y La Ciénaga.

Allí, se detuvo para hablar con vendedores del mercado de Simón Bolívar y ciudadanos que compraban alimentos.

El candidato de la oposición dominicana escuchó con atención sus quejas por el alto costo de la comida.

"Alimentos caros y pocos ingresos ('no hay empleo por parte')", contaron. Indicaron los que conversaron con Martínez que esto los obliga a "comprar menos víveres, menos arroz, menos habichuelas, menos carne de pollo, a reusar el aceite y a comer menos huevos".

Su equipo detalló la queja de la comunitaria Juana Polanco, a quien no importó dar su nombre y afirmó que el dinero no alcanza. "El Gobierno lo que dice es una sarta de mentiras. Dizque bien y mejor. Los pobres estamos peor que nunca".Otros se quejaron por los apagones y la delincuencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/abel-martinez-comida-2-bbd8a74c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/abel-martinez-comida-3-5eddc79b.jpg

A Juana y a otros que allí se congregaron, Abel Martínez les garantizó que a partir del 2024, cuando asuma la presidencia, trabajará para "bajar los precios de los alimentos apoyando fuertemente a los productores del campo dominicano".

"Lo que usted y otros me cuentan, me lo dicen por todas partes, por donde quiera que voy, en el país completo. El Gobierno del PRM lo sabe y no le importa, no hace nada, no se apiada, no se conduele. Una piedra es lo que tiene en el corazón", explicó Abel.

Prometió que "Con el PLD, ustedes lo saben, había comida barata, energía 24 horas, apoyo a los jóvenes y crédito para los negocios chiquitos en los los barrios".

Este miércoles informó mediante una nota de prensa que en sus primeros 100 días de gobierno que lanzará un programa de pasantías y prácticas para estudiantes y recién graduados interesados en trabajar.

El opositor hizo esas declaraciones mediante su cuenta de Twitter. "Esta iniciativa revolucionaria abrirá nuevas puertas para que los jóvenes adquieran experiencia laboral de primera mano. ¡Es la OPORTUNIDAD que necesitan para crecer y prosperar!".

Abel sostiene que al fomentar la colaboración con talento joven, las instituciones gubernamentales se fortalecen con energía innovadora y perspectivas frescas.