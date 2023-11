Trabajos de construcción retrasan inaguración del canal de Haití

El ex cónsul de Haití en República Dominicana Edwin Paraison informó este lunes que el canal que construyen sus compatriotas en el río Masacre no será inaugurado este sábado debido a atrasos en los trabajos de construcción.

"Contrario a lo anunciado, los trabajos pendientes no permiten la inauguración del canal de Wanament este 18 de noviembre (día de la batalla de Vertieres). Aún no hay fecha. De todos modos, están previstas varias actividades conmemorativas y especialmente un gran combate de reforestación", escribió el ex diplomático en su cuenta de X.

Contrario a lo anunciado, los trabajos pendientes no permiten la inauguracion del canal de Wanament este 18 nov (día de la batalla de Vertieres). Aun no hay fecha. De todos modos están previstas varias actividades conmemorativas y especialmente un gran combite de reforestacion. pic.twitter.com/X6LNKA7wAE — Edwin Paraison (@EdwinParaison) November 13, 2023

Asimismo, indicó que no hay fecha definitiva para la apertura del canal, cuya construcción el gobierno dominicano califica como ilegal y que generado un conflicto entre los dos países que llegó a organismos internacionales como la ONU.

Paraison compartió un video en el que se observa a haitianos trabajando en el canal, pero también muestra que todavía falta mucho para completar la obra.