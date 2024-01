Caso Piantini | En el país no hay regulación para productos de fumigación

Presumiendo que se trató de fosfuro de aluminio el producto que se utilizó para fumigar en un apartamento en Piantini en el Distrito Nacional y, que causó al menos dos muertes, el experto en fumigación Alexander Mata entiende que hubo una violación del protocolo para el uso de este tipo de químicos y abogó por su regulación en el país.

Dijo que la única forma de que una fumigación cause daño en otra propiedad es si se produce a través del gas, "porque el gas penetra a través de los tomacorrientes, conductos de aires y ese tipo de cosas".

Mata es miembro de la Asociación de Fumigadoras y trabaja en la compañía Rangers.

La muerte de Adelle Ruiz León y su bebé de dos meses se produjo producto de una intoxicación por fumigación, luego que el apartamento superior al que vivía fuera sometido a una fumigación contra carcoma.

El experto explicó a Diario Libre que lo primero a tener en cuenta es que este tipo de sustancia solo debe utilizarse para control de plagas en granos, en espacios cerrados y con estrictas medidas de seguridad, como son el uso de trajes especiales y un debido control de ambiente, así como de personal.

Tampoco se debe dar uso en apartamentos o casas donde estén presentes personas y animales y con posibilidades a fugas, "porque el producto se gasifica". La expansión del producto se produce cuando se evapora por los ductos de aires acondicionados y tomas de corriente.

País no tiene control del producto

Mata señaló que en la actualidad en el país no hay ningún tipo de control para la venta del químico de banda roja y abogó para que solo se expenda a compañías fumigadoras debidamente certificadas.

"Por eso lo están vendiendo, no hay una regulación. Ahora mismo, por ejemplo, yo entiendo que a las personas que lo vendieron no le puede pasar nada porque ellos lo están vendiendo no es escondido, no es algo que se está vendiendo con manos ocultas. Simplemente usted va a un establecimiento de ventas de pesticida y pregunta y si lo tienen se lo van a ver", contestó a la pregunta de si en el país existía alguna regulación o control con el químico.

Los productos fumigadores se clasifican en banda verde, banda azul, banda amarilla y banda roja, dependiendo de su nivel de toxicidad, siendo la roja la más alta y la que requiere de mayor cuidado al hacer uso de éstos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/22/alexander-mata.jpg Alexander Mata, eexperto en fumigación. (FUENTE EXTERNA)

Explicó que en el nivel de toxicidad y peligro del producto está en el mal uso que se le dé a este. "No es recomendable el uso en vivienda, el producto no está diseñado para eso, no es que el producto sea malo, sino que fue malempleado, fue malempleado en una vivienda", acotó.

Agregó que el fosfuro de aluminio se usa en la fumigación para el control de plagas en granos almacenados desde el año 1936 para beneficio de la agricultura, pero con un estricto control en su uso.

Protocolo para fumigar en torre de apartamentos Cuando se habla de fumigación en apartamentos, es una fumigación normal contra cucarachas, roedores y mosquitos, etc.En las torres de apartamentos lo primero que se hace es, cuando se fumigan las áreas comunes, se debe poner un aviso un día antes en las áreas del lobby y los ascensores para que toda persona que viva ahí lo sepa, "que tal día a tal hora va a ver una fumigación".La administración del edificio debe conocer con qué tipo de pesticida se va a fumigar, la compañía de control de plaga está obligada a informar ese dato a la administración, y las áreas qué se van a fumigar.La empresa de fumigación debe tener la hoja de seguridad de ese pesticida que se va a utilizar.Debe hacerse responsable si hay algún derrame del producto, debe limpiarlo, hacer la aplicación en los lugares correctos.Evitar que haya mascotas y niños en el momento de la aplicación.Todas esas normas de seguridad deben de ser aprobadas antes de hacer la aplicación.

Fumigación contra carcomas y otros insectos en apartamento

"Lo primero es que ese tipo de fumigaciones, cuando son en apartamentos, cuando hay carcomas y eso, no se debe utilizar gas, se deben utilizar termicidas, que se aplican con inyección del producto a la misma madera.

2. Se recomienda que no haya personas al momento de su aplicación.

3. Debe ser un producto banda verde o azul, que son biodegradables.