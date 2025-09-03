La histórica Zona Colonial fue escenario de una orgía gay que se hizo viral y que fue desmantelada por la Policía la madrugada del pasado 29 de agosto.

La intervención policial se realizó en un apartamento de la calle Las Mercedes, donde se desarrollaba la actividad.

Un chofer que se dirigía a tomar su turno en la ruta pasada las 4:00 de la mañana relató que ese día se originó un tapón en la calle y observó cómo los policías retiraban a los participantes, incluso grabando desde las alturas del edificio.

"Yo venía pasando y había un tapón porque mi guagua es la primera que salía, y se veía cómo los policías los sacaban amarrados, lo que yo vi mal, que estén grabándolos desde arriba", narró bajo condición de anonimato.

Agregó que escuchó a los agentes decir que fueron los propios vecinos quienes llamaron para denunciar el evento, promocionado en las redes sociales y por cuya asistencia se estaba cobrando dinero.

"Fue la gente que llamó; la misma Policía lo dijo, lo dijeron ahí mismo, que los vecinos fueron los que llamaron y pasó eso", indicó al tiempo que resaltar que la masiva exposición en redes sociales fue lo escaló el acontecimiento, ante una práctica que define común y recurrente en la Ciudad Colonial.

"Eso es legal por aquí prácticamente. Hay varios lugares, incluso aquí en Las Mercedes estaba uno y lo trasladaron, tenía los letreros, no sé si ya la quitaron (el letrero)", expresó al reiterar que este tipo de evento no se eliminará, sino que se tendrá más cautela, ya que existe un grupo, incluso de Telegram, para estos fines.

Algunos residentes advirtieron que la proliferación de actividades ha restado tranquilidad al sector y afecta a familias que residen en la zona. "Ya no se puede caminar tranquilo, los antivalores están dañando el ambiente", expresó un trabajador.

Para Edwin Agüero, que también presenció la acción policial, lo ocurrido refleja una degradación social: "Eso fue Sodoma y Gomorra en la República Dominicana", opinó.

Patrick, otro de los residentes, cuestionó la tardanza de las autoridades pese a que las publicaciones se encontraban viralizadas. "Había más de 14 personas ahí. ¿Para qué esperar tan tarde para actuar, si ya el acto había pasado?", se preguntó.

Detención

Según informaciones de la Policía, el allanamiento se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0058023, emitida por las autoridades competentes a solicitud del procurador fiscal del Distrito Nacional, en un inmueble ubicado en la calle Las Mercedes casi esquina Espaillat.

Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, incluyendo al principal organizador, identificado como Juan Luis de los Santos Polanco, de 33 años, residente en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, quien presuntamente utilizaba medios digitales para promover el evento.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual dispuso la puesta en libertad de los 14 participantes. En cuanto al organizador, se le impuso como medida de coerción la presentación periódica ante las autoridades competentes.

