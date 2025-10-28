Expertos y familias coinciden: falta educación y empatía hacia el autismo en República Dominicana

El conversatorio "Autismo en República Dominicana: Construyendo un enfoque integral para el futuro" reunió a padres azules, portavoces de la lucha con la aceptación de sus hijos, que coincidieron en que el país aún enfrenta grandes desafíos haciendo énfasis en el tema de la educación a personas con autismo.

La actividad, realizada bajo la conducción de Sharmin Díaz, Liondy Ozoria y John Wayne, fundadores de Azul Podcast, tuvo como propósito seguir promoviendo empatía, educación y aceptación en torno al autismo en la República Dominicana.

Díaz destacó que el objetivo principal de esta actividad ha sido "concientizar, sensibilizar y educar sobre una condición que dura toda la vida, pero que no define el futuro de quien la tiene". Menciona que estos dos años han sido de mucho trabajo y resultados pero que aún les falta mucho camino por recorrer.

Te puede interesar El autismo en República Dominicana carece de cifras específicas

"Hemos dado pasos, pero todavía nos falta mucha voluntad política, concientización social y educación, incluso entre los propios padres. Antes de poder ayudar a nuestros hijos, debemos educarnos nosotros mismos".

Subrayó la falta de empatía hacia las familias cuidadoras, un tema que destacó como urgente:

"Poca gente cuida al cuidador. Necesitamos mirar también a quien está detrás del micrófono, a quien carga con todo. No pedimos compasión, sino comprensión".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-121924-pm-1fbab45b.jpeg Sharmin Díaz entre lagrimas da las palabras de apertura. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-121926-pm-da3531f7.jpeg Ariel Santana, Esperanza Benitez, Rafael Castillo y David Coste, padres azules. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Liondy Ozoria desatacó que aunque la falta de educación es una de las gran barreras que los limita, la satisfacción de los resultados los inspira a seguir:

"Estos dos años significan seguir luchando. Hemos aprendido que falta mucha empatía de quienes no viven la condición. Pero también hemos cambiado vidas. Cada mensaje de agradecimiento nos confirma que vale la pena continuar".

Miriam Inkenbrandt, madre de una joven con autismo, y la doctora Ángela Tejeda fueron las invitadas internacionales quienes aportaron una visión distinta sobre los desafíos y avances en República Dominicana y el mundo.

Desde su experiencia y óptica internacional, Inkenbrandt reconoció los esfuerzos que realiza la República Dominicana, aunque consideró que el país "aún está comenzando el camino".

"Comunicar sobre el autismo es un sacrificio. No hay recompensa física, sino espiritual. Quizás nunca sabrás cuántas vidas salvas con una palabra alentadora. Pero la lucha vale la pena, porque la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una sociedad más inclusiva", expresó Inkenbrandt entre lágrimas.

La invitada destacó que, en todo el mundo, los principales en los cambios reales son los padres:

"Un gobierno no va a transformar nada si no le duele. Pero un padre que ama y lucha por su hijo, sí. Somos nosotros quienes abrimos el camino, y lo hacemos no solo por nuestros hijos, sino por los hijos de los demás".

Testimonios de padres azules

El conversatorio incluyó también un panel de padres azules, donde participaron madres y padres dominicanos que compartieron sus testimonios y aprendizajes. Entre las frases más destacadas se escucharon:

"El ser humano no rechaza el autismo por odio, sino por falta de conocimiento", expresó Rafael Castillo, padre de Diego.

"Ojalá República Dominicana le haga caso a todos", manifestó Ariel Santana.

"Un diagnóstico no es un pronóstico", recordó Esperanza Benítez.