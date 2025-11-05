"RD se mueve" informa que mejora velocidades hasta un 30 % en áreas de Santo Domingo
La primera fase ejecutó medidas de gestión horaria, optimización semafórica y regulación del estacionamiento
El Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano informó este miércoles que el plan RD Se Mueve ha completado más del 70 % de sus acciones previstas en su primera etapa, logrando mejoras de hasta un 30 % en las velocidades promedio en corredores viales principales del Gran Santo Domingo.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el ministro sin cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, quien destacó que estos avances consolidan cambios estructurales en la gestión del tránsito, la fiscalización y el sistema integrado de transporte público, "contribuyendo a una movilidad más ágil, segura y ordenada".
Durante la presentación de resultados, las autoridades resaltaron que la primera fase del plan RD Se Mueve ha generado mejoras sostenidas en la movilidad, alcanzando incrementos de entre 20 % y 30 % en las velocidades promedio en corredores priorizados. Esto se traduce en menores tiempos de traslado y mayor fluidez vehicular durante las horas de mayor circulación.
"Con más del 70 % de las acciones planificadas ya ejecutadas, los resultados evidencian una gestión eficiente y coordinada, impactando directamente en el ordenamiento de la ciudad y en la seguridad vial", indica una nota de prensa.
Ascención estuvo acompañado por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison; el director general de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, P.N.; el director ejecutivo del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit), Ricardo Roque; el director de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD.
También, el representante de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), José Adolfo Herrera, así como por Yamel Batista y Rosa Mena, representantes de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana.
Medidas implementadas
La primera etapa incluyó acciones estructurales clave como la gestión horaria en 137 instituciones públicas, beneficiando a más de 70,000 servidores; la optimización semafórica en 11 de 14 corredores troncales; la restricción de giros en 15 intersecciones; la implementación de carriles en contraflujo y la regulación del estacionamiento en zonas críticas.
En materia de fiscalización, más de 700 agentes de la Digesett equipados con cámaras corporales reforzaron el control y la transparencia en las vías. Desde el inicio de la fase, se han remolcado más de 5,200 vehículos mal estacionados y aplicado más de 7,100 sanciones por giros indebidos.
- Indicaron que el sistema de transporte público también fue fortalecido mediante la ampliación de capacidad operativa del Metro, lo que permitió disminuir filas y mejorar la experiencia de los usuarios.
El Gabinete reiteró su compromiso de seguir ejecutando acciones del plan RD Se Mueve, incorporando mayor tecnología, educación vial y medidas de gestión urbana para continuar avanzando hacia una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos.