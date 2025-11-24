Disminuyen los feminicidios y denuncias de violencia de género en el país

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes en la reunión de la Fuerza de Tarea sobre el comportamiento de la violencia en el país, con énfasis en los homicidios y la evolución de los casos de violencia contra la mujer.

Raful presentó el mapa de calor delictivo actualizado, precisando que la tasa nacional de homicidios se mantiene en 8.13, mientras que 27 provincias continúan en un dígito.

Agregó que siete territorios, entre ellos Santo Domingo Norte, Este y Oeste, figuran en color rojo por mantener cifras de homicidios de dos dígitos.

Recordó que, aunque la tendencia es descendente en comparación con igual fecha de 2024, cuando la tasa era de 9.58, "un solo homicidio sigue siendo demasiado para cualquier familia dominicana".

A propósito de que mañana 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, la ministra presentó datos preliminares sobre violencia de género.

Disminución de denuncias

Las denuncias registradas muestran una reducción:

En 2023 : 76,431

: En 2024 : 71,912

: 71,912 A la fecha: 57,538

Sobre feminicidios, informó que a esta misma fecha el año pasado se habían contabilizado 71 casos, mientras que este año sumaron 49, aunque algunos permanecen en investigación.

Raful destacó la labor de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (AMBI), que ha ofrecido atención preventiva a casi 50,000 mujeres durante 2024, así como los 12,354 hombres intervenidos por los centros de cambio conductual del Ministerio Público.

Anunció que este martes el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer presentarán datos ampliados y nuevas medidas integrales contra la violencia machista.

La ministra concluyó destacando que la Fuerza de Tarea, encabezada por el presidente Luis Abinader, revisó los indicadores actualizados de este lunes, que incluyen:

Tasa nacional de homicidios: 8.13

Provincias en un dígito: 27

Territorios en dos dígitos: 7

Feminicidios a la fecha: 49

a la fecha: 49 Denuncias por violencia de género: 57,538

Raful afirmó que estos números guían los operativos y decisiones semanales destinados a fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.