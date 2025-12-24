La Defensa Civil exhortó este miércoles a la población de Santiago a actuar con prudencia y responsabilidad durante los días de Nochebuena y Navidad, ante el incremento del desplazamiento de personas a otros puntos del país.

Francisco Arias, director provincial del organismo, llamó a los conductores a reducir la velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, no usar el celular al volante y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

De igual manera, insistió en que los niños deben viajar en los asientos traseros y en que los motoristas usen casco protector, por tratarse de uno de los grupos más vulnerables en los accidentes de tránsito.

Arias dijo que el personal de la Defensa Civil se mantiene desplegado en distintos puntos de la ciudad como parte del amplio operativo preventivo que ejecutan las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias (CPMR).

Destacó que a pesar de las condiciones lluviosas, los brigadistas continúan activos en los diferentes puestos de socorro.

El dispositivo de seguridad y asistencia cubre zonas estratégicas, entre ellas la entrada al Aeropuerto Cibao, la Circunvalación Norte, el área frente a El Embrujo, el puente seco Santiago–Villa González, así como los cruces de Quinigua, Banega y Navarrete.

De igual forma, se desarrolla un operativo peatonal en la calle Del Sol, donde se brinda apoyo a los transeúntes para que puedan cruzar de manera segura, especialmente a quienes transportan bultos.

El director provincial de la Defensa Civil informó que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta se mantiene en sesión permanente, dando seguimiento continuo a la evolución de la situación bajo la coordinación de la gobernadora provincial, Rosa Santos

En el operativo participan activamente la Defensa Civil, como organismo operativo del CPMR provincial, la Segunda Brigada del Ejército, la Policía Nacional, la Digesett, Politur, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), entre otras entidades, con especial énfasis en el ordenamiento del tránsito y el transporte.

Asimismo, forman parte de la jornada representantes de la Alcaldía de Santiago, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y de otras instituciones vinculadas al operativo.