Deportan desde Estados Unidos a dominicana buscada desde 2022 por homicidio en Villa Altagracia

Raysa Corporán Guzmán, de 34 años, fue entrega a agentes de la Policía Nacional a su llegada al país. ( FUENTE EXTERNA )

Una dominicana que era requerida por las autoridades por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, fue deportada este martes de Estados Unidos y entregada a la Policía Nacional a su llegada al país.

Se trata de Raysa Corporán Guzmán, de 34 años, quien arribó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) bajo custodia de oficiales estadounidenses, informó la Interpol en Santo Domingo.

De acuerdo con las autoridades, Corporán Guzmán figuraba en la base de datos de la Interpol con una notificación roja emitida a solicitud de la República Dominicana, vinculada a una investigación por un hecho ocurrido el 1 de enero de 2022 en el sector El Puerto de Villa Altagracia.

Según las pesquisas, la mujer habría llegado al lugar a bordo de un vehículo junto a varias personas que posteriormente realizaron múltiples disparos, provocando la muerte de Dania Estrella Lara.

Salió del país hacia Estados Unidos

La investigación establece que, tras el hecho, la imputada salió del territorio dominicano y permaneció en Estados Unidos hasta ser localizada y detenida por autoridades de ese país debido a su situación migratoria irregular.

Luego de su llegada a República Dominicana, fue entregada a las autoridades correspondientes para ser puesta a disposición del Ministerio Público y continuar con el proceso judicial relacionado con el caso.