Arrestan en plaza comercial del DN a presunto cabecilla de red de sicariato

Según el expediente, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra la víctima, quien murió a causa de las heridas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público arrestó este viernes, en una plaza comercial del Distrito Nacional, a Juan Francisco Quezada Tolentino, alias Pavel, de 27 años, señalado como presunto cabecilla de una red criminal vinculada al sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobros compulsivos.

La detención fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry de los Santos, en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, Quezada Tolentino era buscado por su presunta participación en varios hechos violentos ocurridos en el sector La Esperanza, de Los Ríos, donde, junto a otros integrantes de la organización que aún permanecen prófugos, habría atacado a varias personas con armas de fuego.

Las investigaciones también lo vinculan con el homicidio de Luis Alberto Méndez de la Cruz, conocido como Nano, ocurrido el 5 de marzo de este año en una residencia de la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional.

El expediente del órgano acusador

Según el expediente, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra la víctima, quien murió a causa de las heridas.

El órgano acusador sostiene que la estructura criminal operaba con altos niveles de violencia y que sus integrantes también son investigados por asociación de malhechores, homicidio, tentativa de homicidio y violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Las investigaciones están a cargo del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona del Distrito Nacional.

Tras su captura, Quezada Tolentino fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2), donde permanecerá hasta que se le conozca medida de coerción en las próximas horas.