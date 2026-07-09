Altice Dominicana anuncia compensación para clientes afectados por avería del 1 de julio
Como parte de las medidas de compensación, Altice acreditará en la próxima factura el equivalente a 48 horas de los servicios que fueron interrumpidos
Altice Dominicana informó que los servicios afectados por la avería técnica registrada el pasado 1 de julio ya fueron restablecidos y anunció un paquete de compensaciones para los clientes que resultaron impactados por la interrupción.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la empresa agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de recuperación y reconoció los inconvenientes ocasionados por la incidencia.
"Somos conscientes de los inconvenientes que esta situación ocasionó a muchos de ustedes. Sabemos el impacto que esta interrupción tuvo en su experiencia y agradecemos la paciencia con la que nos acompañaron durante el proceso de recuperación", expresó la compañía.
Como parte de las medidas de compensación, Altice acreditará en la próxima factura el equivalente a 48 horas de los servicios que fueron interrumpidos, en cumplimiento de la regulación aplicable.
Asimismo, la empresa otorgará 30 días de acceso gratuito a los paquetes de canales premium HBO y Universal+, como una muestra de agradecimiento por la lealtad y comprensión de sus clientes.
En su comunicado, Altice indicó que las compensaciones serán notificadas a los usuarios mediante mensajes de texto, correo electrónico y en la facturación, según corresponda.
"Realizaremos las compensaciones correspondientes, las cuales serán comunicadas mediante mensajes de texto, correo electrónico y en la factura, según corresponda", señaló la empresa.
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- Finalmente, Altice Dominicana aseguró que continúa trabajando para fortalecer su infraestructura tecnológica con el objetivo de mejorar la estabilidad y calidad de sus servicios, al tiempo que reiteró sus disculpas por los inconvenientes causados y agradeció la confianza de sus clientes.