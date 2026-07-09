Altice Dominicana anuncia compensación para clientes afectados por avería del 1 de julio

Imagen de archivo del edificio de Altice Dominicana. La empresa informó que compensará a clientes afectados por avería. ( FUENTE EXTENSA )

Altice Dominicana informó que los servicios afectados por la avería técnica registrada el pasado 1 de julio ya fueron restablecidos y anunció un paquete de compensaciones para los clientes que resultaron impactados por la interrupción.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la empresa agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de recuperación y reconoció los inconvenientes ocasionados por la incidencia.

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"Somos conscientes de los inconvenientes que esta situación ocasionó a muchos de ustedes. Sabemos el impacto que esta interrupción tuvo en su experiencia y agradecemos la paciencia con la que nos acompañaron durante el proceso de recuperación", expresó la compañía.

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Como parte de las medidas de compensación, Altice acreditará en la próxima factura el equivalente a 48 horas de los servicios que fueron interrumpidos, en cumplimiento de la regulación aplicable.

Asimismo, la empresa otorgará 30 días de acceso gratuito a los paquetes de canales premium HBO y Universal+, como una muestra de agradecimiento por la lealtad y comprensión de sus clientes.

En su comunicado, Altice indicó que las compensaciones serán notificadas a los usuarios mediante mensajes de texto, correo electrónico y en la facturación, según corresponda.

"Realizaremos las compensaciones correspondientes, las cuales serán comunicadas mediante mensajes de texto, correo electrónico y en la factura, según corresponda", señaló la empresa.

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Finalmente, Altice Dominicana aseguró que continúa trabajando para fortalecer su infraestructura tecnológica con el objetivo de mejorar la estabilidad y calidad de sus servicios, al tiempo que reiteró sus disculpas por los inconvenientes causados y agradeció la confianza de sus clientes.