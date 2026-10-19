Corte decidirá este martes sobre apelaciones en caso de Wander Franco

Wander Franco durante una de sus comparecencias ante el Palacio de Justicia de Puerto Plata, donde se conoce el proceso judicial en su contra ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer este martes su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia que declaró culpable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le otorgó el perdón judicial.

Solicitudes del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó al tribunal de alzada revocar parcialmente la sentencia dictada el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata e imponer al jugador de béisbol una condena de cinco años de prisión.

El órgano acusador considera que el perdón judicial concedido a Franco resulta desproporcionado frente a la gravedad de los hechos por los que fue declarado culpable.

Asimismo, solicitó mantener la condena de 10 años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, al sostener que los elementos probatorios presentados durante el proceso respaldan la acusación en su contra.

Defensa de los procesados

La defensa del pelotero pidió revisar la sentencia al cuestionar la valoración de las pruebas realizada por los jueces que conocieron el segundo juicio.

Entre sus argumentos, alegó que la decisión recurrida reproduce más de 15 párrafos de las motivaciones de una sentencia anterior que había sido anulada, sin que, a su entender, se efectuara una valoración independiente de los elementos probatorios.

Los abogados precisaron que sus objeciones no se dirigen al uso de precedentes jurisprudenciales, sino a lo que consideran una reproducción de los fundamentos de una decisión previamente anulada.

Por su parte, la representación legal de Martha Vanessa Chevalier solicitó revocar la sentencia al alegar que durante el proceso se produjeron violaciones que deben ser examinadas por la Corte de Apelación.

La defensa cuestionó, además, aspectos de la imputación relacionados con la comercialización y explotación sexual, al considerar que estaban vinculados al proceso seguido contra Franco. En ese sentido, sostuvo que los cambios en las imputaciones formuladas contra el pelotero hacían necesario revisar los cargos atribuidos a la imputada.

La Corte fijó para las 9:00 de la mañana de este martes la lectura de su decisión.