$!Obras Públicas tiene dos años licitando mochilas para el Despacho de la Primera Dama

En el de Empresas Intregadas se observó: No sumnistró la ficha técnica completa con imágenes; no cumplen con las medidas requeridas de la mochila en las especificaciones técnicas.

En el caso de Eduprogreso las observaciones fueron: no suministro la declaración jurada de que no están embargadas; no cumple con las medidas requeridas de la mochila en las especificaciones técnicas.

Y en el de Gregoria Ortiz Then: No suministró la ficha técnica completa con imágenes; no cumple con las medidas requeridas de la mochila en las especificaciones técnicas; no cumple con la medida solicitada de la caja de lápices de colores, que requiere mínimo 170 milímetros.

En el caso de Logomotion no se presentaron observaciones.