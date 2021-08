OMSA tras el pago con tarjetas y los autobuses eléctricos

En su octavo mes en el cargo, el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González, indicó que uno de los principales proyectos, que se desarrollará a corto plazo, será la implementación total del pago a través de tarjetas, por lo que se descartará el efectivo.

Actualmente, el corredor de la Ciudad Juan Bosch cobra en esa modalidad y en los próximos días será integrado en la Avenida 27 de febrero, afirmó.

“Yo siempre me preguntaba por qué los autobuses de la OMSA no cobraban con plástico, porque en cualquier parte del mundo no se paga en efectivo cuando tomas el transporte. La intención es que a final de este año, todo el que aborde una de nuestras unidades no tenga que pagar con dinero en efectivo. Con esta iniciativa, transparentaremos más los recursos que ingresen a la entidad”, declaró el funcionario en entrevista para Diario Libre.

Para la materialización del plan, adelantó que se ha reunido en múltiples ocasiones con representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quienes se encargarán de instalar el sistema de pago en los autobuses.

El funcionario indicó que la transparencia, la sostenibilidad y la innovación, son los pilares fundamentales que tiene proyectado perseguir durante su gestión en la institución.

Por eso, en cuanto a las acciones a favor del medio ambiente, está la inyección a la OMSA de los autobuses eléctricos y de gas natural, un plan piloto que se iniciará en Santiago, porque por ahora solo tienen capacidad de cubrir esa zona, señaló González.

“En el caso de Santo Domingo pretendemos materializar un corredor piloto con autobuses eléctricos. Hay unos estudios que se están haciendo que van muy avanzados y nosotros aspiramos a que, al momento de nosotros salir de la OMSA, se pueda decir que había un antes y un después”, manifestó.