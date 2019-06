$!Onamet pronostica incrementos nubosos y aguaceros

Ondas tropicales

La entidad informó que la onda tropical no. 5, se localiza sobre la costa norte de Venezuela y la no. 6, se ubica próximo al sureste de las Antillas Menores, ambas con movimiento hacia el oeste, pero ambos fenómenos meteorológicos no incidirán en las condiciones del tiempo de la República Dominicana.

Dijo que es normal que para esta época del año las ondas tropicales pasen muy al sur del país en agua del mar Caribe.