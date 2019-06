$!Otra batalla será por los 562 mil votos del exterior

Circunscripciones

Las circunscripciones electorales creadas en el exterior, para la escogencia de los representantes de las comunidades dominicanas, estarán integradas por 20 ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa.

La circunscripción uno la componen las ciudades de Montreal y Toronto, de Canadá; New York, Massachusetts, Rodhe Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington D.C. y Connecticut, de Estados Unidos. La circunscripción dos está integrada por Curazao, La Florida, Panamá, San Juan, Puerto Rico; San Marteen y Caracas, Venezuela. La tres la conforman Madrid y Barcelona, en España; Ámsterdam en Holanda; Milán en Italia y Zurich en Suiza. La medida busca que las votaciones no entren en contradicción con las normas de los países donde se organice el ejercicio del voto dominicano en el exterior.

En consecuencia, fueron instruidas la Dirección Nacional de Elecciones y del Voto del Dominicano en el Exterior, para que en coordinación con cada una de las Oficinas Coordinadoras de la Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) y con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, realicen las indagaciones de lugar.

La disposición se produce debido a que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 15-19, sobre Régimen Electoral, a cada colegio en el exterior se le asignarán 400 electores, no obstante, dicha cifra podría aumentarse hasta en 600 electores.

Ese porcentaje de votantes, vendría a dificultar la habilitación de las mesas en el extranjero, debido a que en muchos países por razones de seguridad, no se permiten las aglomeraciones de personas. Las votaciones de dominicanos en exterior implicarán la gestión de permisos especiales de las autoridades de cada nación, así como el pago de seguridad, de seguro contra daños, entre otros.