$!Otros hechos en historia un día como hoy, además del atentado a las torres gemelas

Un día como hoy, 11 de septiembre de 1973, el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, fue derrocado por parte de un sector de las Fuerzas Armadas y carabineros liderados por los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, Jose Toribio Merino y César Mendoza.

Con este acto se inició una dictadura militar que duraría diecisiete años bajo el mando de Pinochet.

Ese día Allende se negó a entregarse a los golpistas, hasta que a las 2 de la tarde los cazabombarderos británicos empezaron a disparar sobre el Palacio de Moneda, su sede de gobierno. Oor tal razón, el extinto mandatario entró a su habitación en el Palacio y se suicidó disparándose en barbilla con un fusil.

Asimismo, el 11 de septiembre de 2001, se produjeron los ataques terroristas a las torres gemelas, en Nueva York, bajo las órdenes del líder de al Qaeda, Osama Bin Laden, causando 2,997 muertos.

¿Qué pasó el 11 de septiembre en el mundo?

En el año 1609 en España se ordenó la expulsión de los musulmanes no convertidos de Valencia y se inició el periodo de rechazo de todos los musulmanes de España.

Mucho antes, en el 1766 el rey Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.

En 1926 hirieron a ocho personas durante un atentado contra el presidente Benito Mussolini, en Roma, Italia.

En 1929 se realizó el primer vuelo del autogiro (antecedente del helicóptero) cruzando el Canal de la Mancha, en Francia.

El 11 de septiembre del 1939 desembarcaron en Francia las primeras tropas británicas de la Segunda Guerra Mundial.

Para 1941 en Estados Unidos empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono.

En 1951 Florence Chadwick atraviesa nadando el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, siendo la primera mujer que completó la travesía en ambas direcciones.

En tanto en el 1962, en Londres, Reino Unido, la agrupación de rock The Beatles terminó de grabar su primer sencillo llamado Love Me Do.

En 1968 un avión de la compañía Air Inter que hacía el vuelo Niza-Ajaccio desapareció en el mar Mediterráneo, donde murieron 95 personas.

1980, en Chile se aprueba en referéndum la nueva constitución chilena que confirmó a Augusto Pinochet como presidente de la nación sudamericana.

Para 1987 el cuadro de Van Gogh, Los girasoles, fue subastado al precio récord de 320 millones de francos.

En 1991, la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, mismas que sumaban unos 11,000 hombres.

En el año 2007 un eclipse parcial de sol fue visto desde la Antártida, Argentina, Chile y Perú.

Y en 2016 en Madrid, el ciclista colombiano Nairo Quintana se convirtió campeón de la Vuelta a España en bicicleta.