$!Parques, malecones y gimnasios cerrados desde hoy; cero consumo de alcohol en colmadones

Las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades se agudizarán a partir de este viernes con el objetivo de frenar los contagios de COVID-19.

Las personas que a partir de hoy y hasta el próximo domingo 10 de enero quieran acudir a lugares de esparcimiento como parques y malecones deberán abstenerse, porque estos espacios públicos estarán prohibidos desde este viernes.

Ya la Alcaldía del Distrito Nacional informó que clausuró todos los espacios públicos como parques, plazas, Parque Mirador Sur, el Malecón de Santo Domingo, y cualquier otro centro de recreo de la ciudad, por lo que llamó a los ciudadanos a respetar la medida.

El ayuntamiento también clausuró el Parque Iberoamérica, el de Los Prados, La Arboleda y Las Praderas.

También la Alcaldía de Santo Domingo Norte dispuso el cierre de todos los parques y lugares de esparcimiento de esa demarcación para evitar la acumulación de personas. Brigadas del Departamento de Ornato se han ido desplazando por los diferentes parques del municipio para acordonar con cinta esos espacios.

A partir de este viernes, las personas que quieran ejercitarse en gimnasios deberán buscar otras opciones para mantenerse en forma, pues estos tipos de lugares fueron incluidos en las restricciones que comienzan a aplicarse.

Estas medidas responden a las disposiciones contenidas en el decreto 740-20 que indica que “desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero de 2021, estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre, tales como parques, malecones, gimnasios y los dedicados a prácticas deportivas, solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público”.

El decreto establece que desde hoy y hasta el próximo domingo 10, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones.

Iglesias

El Gobierno estableció también el cese de las actividades de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas de todo tipo, lo cual fue criticado por algunos sectores, ya que consideraron la medida como injusta.

El padre Nelson Acevedo, de la parroquia Santo Cura de Ars, del barrio capitalino Capotillo, consideró que la Iglesia ha estado cumpliendo todas las medidas dispuestas, sin embargo, la entraron en el mismo saco de aquellos que no han acatado las disposiciones.

Mercados

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que los mercados y cementerios estarán abiertos de lunes a viernes hasta las 3:00 de la tarde, y los sábados y domingos hasta las 10:00 de la mañana.

Al respecto, la Alcaldía de Santo Domingo Norte hizo un llamado a los buhoneros que se les otorgó permiso para que puedan comercializar sus productos durante las fiestas navideñas en el entorno de la avenida Charles de Gaulle, así como a los compradores, para que cumplan las medidas del distanciamiento y no permitan acumulación de personas en los espacios.

Bancos

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana informó que, a partir del 31 de diciembre, de lunes a viernes, el horario de cierre de todas las entidades bancarias será hasta las 4:00 de la tarde y que los dos primeros sábados y domingos de enero estarán cerradas en todo momento, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno.

Centros comerciales

Sambil informó, a través de sus redes sociales, que estará cerrado desde este viernes 1 y hasta el domingo 3 de enero.

Del 4 al 8 de enero, el referido centro comercial estará abierto desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde y los días 9 y 10 de enero estará cerrado.

En el caso de Blue Mall, este centro comercial no laborará los días 1, 2, 3, 9 y 10 de enero. Del 1 al 10 de enero, los restaurantes estarán disponibles solo para delivery y take out.