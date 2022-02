Gustavo Sánchez afirma que el PRM tiene los votos para aprobar ley de Extinción de Dominio

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó este lunes que el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene excusas de que siendo mayoría en el Congreso Nacional no logre aprobar la ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos.

Aseguró que su partido no le teme a que sea aprobada esa normatica y dijo que está de acuerdo con que toda persona que, en el ejercicio de funciones públicas, haya adquirido bienes de forma ilícita del erario sea procesada y condenada.

“El PRM tiene una amplia mayoría en el Congreso Nacional. No hay excusa para hacer alarde de un discurso sobre transparencia, cuando tienen mayoría”, expresó.

Aseguró que el PLD favorece que esa iniciativa sea conocida, aprobada y promulgada.

Reveló que hay aspectos consignados en ese proyecto de ley en los que no están “completamente” de acuerdo y puso de ejemplo el principio de irretroactividad de la ley.

Sánchez precisó que todas las personas que no puedan justificar su “bonanza” deben responder ante la justicia y cree que ese sería el reto del PRM, lograr que todo lo robado del erario sea recuperado.

Aunque aseguró que el PLD contribuirá a aprobar esa ley, el diputado indicó que la persecución del delito no puede ser parcializada, sino para todos los sectores, sin importar a cuál partido político pertenezca.

“A todos… pero no solamente a los peledeístas… que digan que los peledeistas son unos ladrones, no, no, aquí hay gente muy honesta que hacemos función pública como lo hay en el PRM, en la Fuerza del Pueblo también hay gente seria y honesta también, porque la bondad existe en todos los lados”, acotó.

En tanto que el diputado peledeísta Sócrates Pérez cuestionó si al PRM realmente le conviene aprobar la Ley de Extinción de Dominio, debido a que se preguntó: ¿cuáles son las personas que están siendo acusadas por narcotráfico y lavado de activos en la actualidad?

“Nosotros aquí en el Congreso (Nacional) lo vamos a estudiar y creo que se va a aprobar la ley de Extinción de Dominio. Ahora ellos lo que tienen que investigar es si a ellos les conviene que se apruebe la ley de Extinción de Dominio, porque nosotros no tenemos ningún tipo de problema”, indicó.

Destacó que en el país las leyes no tienen efecto retroactivo según la Constitución y que los posibles corruptos del anterior gobierno de Danilo Medina deben ser juzgados en base a las leyes vigentes.

RELACIONADAS Estrella asegura Congreso Nacional tiene firme compromiso de aprobar ley de extinción de dominio

Te puede interesar Estrella asegura Congreso Nacional tiene firme compromiso de aprobar ley de extinción de dominio

Diputados oficialistas

Los diputados perremeístas Elías Báez y Darío Zapata aseguraron que la Ley de Extinción de Dominio será aprobada en esta legislatura ordinaria y argumentaron que todo el que se opone a su aprobación “algo tiene que ocultar”.

Báez, vicepresidente de la comisión bicameral que estudia varios proyectos de leyes de extinción de dominio, destacó que deben consensuar algunos aspectos de esa pieza, como, por ejemplo la irretroactividad o atemporalidad de la ley.

Sobre el estudio del proyecto de ley aseguró que está muy avanzado, debido a que fue leído por completo y comenzaron a aprobarlo por artículos.

Argumentó que los bienes sustraídos del erario hace 100 años no pueden ser lícitos si fueron adquiridos de forma ilícita.

Al ser cuestionado si la irretroactividad de la ley no violaría la Constitución, respondió que “lo ilícito no adquiere derechos”.

“Recuerden que aquí hay empresarios corruptos, políticos corruptos y a todo el mundo le va a tocar, porque no solamente son los políticos, hay en la sociedad civil corruptos, el que es corrupto y no quiere aprobarla… nosotros tenemos los votos de los que no son corruptos y quieren aprobarla”, detalló.

En tanto que el diputado perremeísta Darío Zapata afirmó que los que se oponen a la aprobación de esa iniciativa tienen algo que ocultar.

Destacó que el pueblo demanda transparencia y que en “este país hay demasiada necesidad y que son muchos los millones de pesos que están en manos de…” políticos que ocuparon cargos públicos en el pasado que deben ser recuperados.