Delia Josefina Ortiz: "Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y vamos a esperar los resultados"

Con 40 años de militancia política y siendo psicóloga, abogada y catedrática universitaria, Delia Josefina Ortiz precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) asegura que "puedo hacer de todo un poco".

Sus inicios en la política se remontan a cuando se dedicaba a llenar actas en el centro del cómputo del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD) donde acompañaba a su padre el exsenador por La Vega, José Delio Guzmán.

"Yo estoy haciendo mi trabajo, pienso que ellos (demás precandidatos) también están haciendo el de ellos. Yo no me he sentido que estoy compitiendo con nadie, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y vamos a esperar los resultados muy de frente", es lo que afirma la dirigente perremeísta sobre el hecho de competir con Luis Abinader, Ramón Albuquerque y Guido Gómez.

Asegura tener el mismo pensar de Hipólito Mejía sobre las encuestas que "las gana el que la paga" y por tal razón no utiliza el método de encuestas, ya que no las va a pagar.

Ortiz ya tiene conformado a sus delegados y coordinadores a nivel nacional, quienes estarán presentes en las mesas electorales de las primarias de este domingo.

Manifestó que todo aquel precandidato que vaya a una contienda electoral tiene que ir dispuesto a perder o a ganar y que en su caso va a ganar.

La dirigente dice no temer hacer campaña en favor de cualquiera de sus compañeros que resulte ganador de las primarias ya que es "perremeísta ya que hizo campaña por el ganador".

Al ser cuestionada sobre si confía en que no se hará fraude ya que los resultados serán digitalizados manifestó que las posibilidades de fraude, han existido toda la vida porque todo lo que he manipulado por el hombre es imperfecto, aunque sean máquinas.

La precandidata presidencial del PRM se refirió al hecho de estar compitiendo contra un presidente y que éste tenga el respaldo de los funcionarios del gobierno señalando que eso es parte de luchar contra el poder ya que "la gente siempre se va a adherir a quien tiene el poder".

"Yo en mi caso acepté participar y sabía que el presidente tenía esa opción porque la Constitución de la República le da ese derecho, entonces él no está ilegalmente aspirando, lo único que el presidente todo el tiempo dijo que estaba en contra de la reelección y no había que esperar a que él se decidiera para nosotros decidirnos", dijo Ortiz.

Aunque Guido Gómez Masara propuso un debate entre los cuatro, la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM no dio respuesta, pero Delia Josefina Ortiz precisó que en su caso estaría dispuesta a hacerlo, pero que no lo iba a hacer solo ella "y deberíamos ir todos".

"Pero no me niego a un debate no solo con los precandidatos de nuestro partido sino con todo el político que quiera participar que sea candidato a la presidencia por otro partido eso sería lo bueno que el país sepa quienes quieren gobernarlo y para qué", destacó.

Sus propuestas de gobierno en caso de ganar las primarias estarían orientadas en el tema migratorio, educación, salud y seguridad ciudadana ya que según señala cuando hay más equilibrio en una sociedad hay menos criminalidad.

Dice no tener dudas de la unión a nivel interno del oficialista PRM, aunque indicó que donde quiera que haya un círculo humano siempre se van a encontrar "islas", que son esas personas que se asocian por sus propios intereses dentro de cualquier institución pública, privada o en el caso del PRM.

Sobre los descontentos en la base del partido, Ortiz asegura que ocurren ya que "los de arriba nunca creen que llegaron por los de abajo y lo que sostiene una casa es la base que se hace primero, el piso y el suelo".

"Quiero que se sepa si es posible que yo no estoy recibiendo financiamiento de ningún grupo económico, de ninguna persona, yo obtuve ayuda de algunas amistades y familiares que me ayudaron a conseguir el millón para inscribirme y otros que me ayudan y me hacen pequeños depósitos para todo", expresó.

La dirigente manifestó que en las primarias no solo se estarán evaluando a los candidatos, sino que lo que verdaderamente se evaluará será si realmente la mujer tiene un espacio en la vida política de los hombres y que hay que evaluar si las mujeres están empoderadas o no para asumir los retos que demandan los nuevos tiempos.

"En la República Dominicana las mujeres debemos apoyarnos más, ser más solidarias, se llama sororidad, ser empáticas con nosotras mismas sobre todo cuando hay buenas ideas, cuando hay buenos proyectos", sostuvo.

La dirigente del PRM estará realizando su votación pasadas las 12 del mediodía en Constanza.