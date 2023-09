Guido Gómez Mazara: "A mí no me resulta cuesta arriba competir con el poder"

Guido Gómez Mazara se enfrentará a otros tres precandidatos por la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y asegura que no le cuesta competir con el poder, refiriéndose a que se enfrentará al presidente Luis Abinader en las primarias de este domingo.

"La gente ha construido la idea de que los partidos hay que privatizarlos y que la relación con la gente es la de 'obedéceme' y eso no es un partido, entonces a mí no me resulta cuesta arriba competir con el poder, yo compito con el fuerte desde que estoy en el vientre de mi mamá y no me ha pasado nada. Yo lo que creo es que deben existir reglas democráticas de competencia y ahora lo que alienta es que la Junta Central Electoral, de conformidad con la ley, sea la que supervise el proceso", sostuvo.

Para el dirigente perremeísta en el país se ha construido un relato sobre el "carácter imbatible del poder" el cual asegura no corresponde con la verdad y que los acontecimientos históricos dan una explicación a eso.

"El concepto de la popularidad es un acto de manipulación", destaca el dirigente perremeísta y explica que a lo largo de la historia se han dado escenarios donde el más popular sale perdiendo a la hora de la votación y para él existen ejemplos claros como en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que la popular era Milagros Ortiz y ganó Hipólito Mejía y que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño era la favorita y Abel Martínez le dio una "pela".

Aseguró que las bases del PRM entienden los principios qué defiende y que está opuesto a las imposiciones. Recordó que cuando fue parte del PRD, él al igual que todos, coincidían en que Miguel Vargas Maldonado era autoritario y que en la actualidad en el PRM existen prácticas autoritarias.

Criticó el hecho de que la Dirección Ejecutiva haya sido "sustituida por el dedo" y en lugar de grandes dirigentes de la militancia del PRM hayan sido incluidos otros dirigentes de una manera que no fue democrática.

"¿Cómo tu explicas que la dirección del PRM no quiere que se vote en el exterior? 350 mil personas votan en el exterior y no quieren, ¿tú sabes por qué?, porque esa no es la competencia donde se puede manipular el voto", dijo.

A su parecer el modelo democrático dominicano es un modelo de gente que quiere manipular los procesos y no quiere competir.

"Yo aspiro porque siento que la sociedad dominicana necesita devolverle a los ciudadanos el aliento democrático que hemos perdido", precisó.

Asegura que la política hoy en día le dio demasiado espacio al clientelismo, sustituyendo las ideas, lo que hizo que la calidad del producto político se degradara obligando a que las personas se inclinen más por aquellos dirigentes que tienen propuestas con contenido.

Visión clientelista

"En la República Dominicana cuando tú haces una valoración de la militancia partidaria te darás cuenta de que todos los partidos se parecen porque esa visión, repito clientelista, los acercó. La fuerza del dinero sustituyó las ideas; yo estoy aspirando a la presidencia del PRM porque pienso que hay un segmento de la sociedad que necesita de políticos que cuando lleguen a la presidencia de la República reivindiquen el espíritu de la democracia de mayor inclusión social y mejor distribución de la riqueza", afirmó.

Expreso que la República Dominicana es un "país rico lleno de gente pobre".

Inconformes

De acuerdo a Mazara, la aspiración presidencial no es un acto personal, debe ser un acto que incorpore la expresión del núcleo ciudadano.

El PRM tiene una raíz histórica, según señala y que tras esto se realizó la salida de decenas de dirigentes del PRD, al hoy PRM porque las características que le daban razón de ser a esa militancia cesaron y por lo cual se resquebrajó esa organización.

Aseguró que en su mayoría los perremeístas están inconformes y que esos son los que votarán por él en las primarias del 1 de octubre. "No importa que los manipulen, que se comprometan".

Mazara destacó que las personas solo hacen referencias de las discrepancias que tiene con el gobierno y con el PRM, pero que está de acuerdo en muchos puntos y uno de ellos es en la inversión de las políticas sociales y de recaudación.

Para el dirigente perremeísta, la JCE debe garantizar la transparencia de las primarias y expresó que se reunió con la Comisión Nacional de Elecciones del PRM a la que le exhortó que "no sean tan activos en el proceso" por su condición de funcionarios del gobierno.

Con relación a si existe una posibilidad de que ocurra algún conflicto en las primarias este señaló que no hay motivo por qué preocuparse.

"La gente tiene una tendencia malsana a evaluarnos a nosotros con los ojos con que legítimamente evaluaron el comportamiento incorrecto del viejo partido, pero en el PRM hay madurez", aseguró Mazara.

Informó que le solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones del PRM que realizara un debate, pero que no recibió respuesta.

Lealtad

Para Mazara se debe garantizar que se cuenten los votos correctamente y debido a que hay una propensión del poder que insta a creer que la fuerza de los recursos puede distorsionar la lealtad de un delegado en el proceso y es por eso que no ha dado a conocer el listado de sus delegados.

"Yo estoy tomándome todo el tiempo para ser sigiloso", fue la respuesta y explicó que 48 horas antes de las primarias informará quienes serán los delegados de sus mesas.

Guido Gómez Mazara votará en el recinto del Ministerio de Hacienda a las 10:00 de la mañana este domingo.