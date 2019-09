Abel Martínez: “Hay que sanar las heridas que se hayan producido en los últimos años en el PLD”

Para el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, su más cercano competidor interno a esa posición “tiene posibilidades cero” y aseguró que la población de esa ciudad no quiere volver al caos.

Sin embargo, advirtió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no puede descuidarse con su unidad, por lo que llamó a “sanar heridas” que se hayan podido crear en los últimos años.

Entrevistado en Diálogo Libre, de Diario Libre, Martínez sostuvo que los peledeístas no pueden pensar solamente en lo que quieren, sino en lo que quiere la sociedad completa como dominicanos y deben interpretar y ponerse a la altura de las circunstancias con lo que el país está exigiendo.

“El PLD quizá puede estar conformado por mucha gente terca, pero aunque en algunos momentos no hemos demostrado la inteligencia que los tiempos ameritan, hay mucha gente sensata, madura, inteligente que sabe que nosotros estamos conminados a buscar la unidad del partido. Es la única manera de preservar el poder”, dijo.

Advirtió que el PLD no se puede arriesgar a dejar el poder en manos de la oposición, que a su juicio no ha sabido hacer oposición.

Opinó que no se puede hablar de enfrentamientos de manera directa, porque hay “enfrentamientos de buscar los votos con miras a obtener ganancia en nuestras aspiraciones”.

“La población en Santiago está clara, está definida, estamos trabajando todos en el PLD, es el único que se siente en nuestra provincia y municipio. Eso quizá responde a que las primarias son abiertas por lo menos para nuestro partido”, expuso.

Explicó que las primarias abiertas han dinamizado al PLD, en el contacto de los dirigentes del partido con la población, con la que es peledeísta y con la disgustada o la que no quiere nada con los partidos políticos.

“La sociedad no quiere volver a la arrabalización. No quiere volver al caos. No quiere volver al desorden. Está clara. Se ha empoderado de lo que es el orden”, expresó.

También señaló que el PLD no puede desvirtuar para lo que fue fundado como partido, y al respecto dijo: “En algunos escenarios a nosotros como peledeístas se nos han olvidado las raíces que nos dieron origen, pero estamos a tiempo y yo entiendo y tengo la plena certeza y seguridad de que los líderes tenemos que aterrizar. Tenemos que actuar con madurez, con sensatez, con prudencia, pensando en lo que más le conviene no solo al PLD sino a la República Dominicana”. Al opinar sobre la situación política del PLD, vaticinó que el expresidente Leonel Fernández ganará las primarias del próximo 6 de octubre con más de un 70%.

“En mi provincia el compañero Leonel Fernández tiene más de un 75% de los que van a votar por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, contra un 20 muy reducido y a veces menos de 20 de otros candidatos”, afirmó. Dijo que Fernández es garantía de triunfo y de aglutinar a todas las fuerzas a su alrededor para conquistar el voto en las próximas elecciones y que el PLD preserve el poder.