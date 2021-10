$!Abel Martínez lamenta que RD “esté minado de productos agrícolas importados”

El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez lamentó este lunes que las acciones del Gobierno del PRM, cada día beneficien más a un grupo de importadores en desmedro de la producción agrícola nacional.

Durante un amplio recorrido por municipios y distritos municipales de la provincia San Juan, Abel Martínez resaltó las consecuencias negativas que han representado para el país y “las acciones erráticas de un gobierno al que calificó de indolente porque lacera a la clase trabajadora”.

“La indolencia, la incapacidad y las improvisaciones, son el pan nuestro de cada día de este Gobierno que además, ha permitido que se apoye a un grupo de empresarios importadores, para que minen el país con productos agrícolas mientras nuestros productores locales y campesinos ven perder sus cosechas día tras día; eso, a mi que vengo de las entrañas del campo, me duele, me preocupa y en un futuro no lejano, me ocupará en un cien por ciento”, aseguró el político, según una nota de prensa.

“Ustedes en esta provincia que fueron testigo de las grandes inversiones y el apoyo que recibieron de los gobiernos de Danilo Medina, deben permanecer en pie de lucha y me alegra sentirlos activos, entusiasmados, comprometidos, porque en la unidad de nuestro partido está la fuerza, por eso pronto nos fundiremos en un gran abrazo para hacer, desde este proyecto de nación y de país que encabezamos, un compromiso solemne con la patria de Duarte, Sánchez y Mella; rescataremos nuestra identidad, nuestra dominicanidad, defenderemos nuestra soberanía y trabajaremos para retomar el camino del progreso, del desarrollo y la estabilidad”, expresó Abel.